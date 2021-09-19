Отрута в 15 разів сильніше гримучої змії: під Одесою виявили найнебезпечнішого павука в світі

Паук Каракурта / Facebook Тарас Демидович

В Одеській області в Ізмаїлі виявили у дворі будинку павука Каракурта, який вважається одним з найнебезпечніших павуків в світі. Його отрута в 15 разів сильніше, ніж у гримучої змії.

Про це житель Ізмаїла Тарас Демидович повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фото своєї знахідки. Чоловік попросив мешканців приватних будинків бути уважними.

"Збираю насос від басейну і тут такий красень. Каракурт - отруйний павук. Його отрута в 15 разів сильніше отрути гримучої змії і смертельний навіть для таких великих тварин, як верблюди і коні", – написав чоловік.

Каракурт - вид павуків з роду чорних вдів. Зовнішні його ознаки: тринадцять червоних точок або плям на верхній стороні черевця. Однак повністю статевозрілі особини іноді набувають чорного кольору без плям.

Якщо комаха не турбувати, вона не нападає на тварин і людини. Однак в разі укусу - він діє негайно: людина відчуває пекучий біль, яка вже через 10 – 15 хвилин поширюється по всьому тілу.

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Найчастіше постраждалі скаржаться на нестерпні болі в животі, попереку, грудній клітці. Також характерно різке напруження м'язів черевного преса.

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Як раніше повідомляли, в Запорізькій області в курортній Кирилівці (Азовське море) на зміну навалі сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.

На моторошному відеозаписі інциденту видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були скрізь, на стелі, стінах та підлозі.