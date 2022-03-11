"Вибачте, що не змогла виростити гідну людину": мати полоненого російського пілота вибачилася перед українцями

Мати полоненого російського пілота / скріншот з відео

Офіцер російської армії агрессорской скидав бомби на Полтавську область-регіон, в якому живе його мати-Олена Головенська. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Мене захлеснула біль і сором за свого сина. Ми неодноразово чули моторошне виття сирен повітряної тривоги і мені було важко зрозуміти, як можна виконувати злочинний наказ командира про бомбардування України. Природньо, я переживаю за свого сина, він потрапив у полон. Прошу вибачення перед українським народом за сина і за себе, тому що не змогла виростити нормальну і гідну людину", — сказав мати льотчика-окупанта.

Тепер з її сином, якого збили українські бійці 5 березня в небі над Миколаєвом, працюють слідчі і контррозвідники СБУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в суботу, 5 березня, українські воїни збили ворожі вертоліт Мі-35 і літак СУ-25. У Мережі були опубліковані кадри успішної атаки.

На Facebook-сторінці Оперативного командування Північ уточнили, що штурмовик російських окупантів фахівці ППО збили в околицях Чернігова.