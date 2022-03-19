Неприйнятні для всього світу: Путін назвав свої умови для зустрічі з Зеленським

Путін озвучив умови для зустрічі з Зеленським / Reuters

Президент РФ Володимир Путін провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і заявив свої умови, які планує висунути на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як пише турецьке видання Hürriyet, в першу чергу, Путін вимагає в України відмови від Криму і Донбасу. Серед іншого - "демілітаризація"і " денацифікація".

Тим часом, на даний момент проходять дискусії навколо 6 основних вимог Кремля до України. Це:

нейтралітет України. Тобто відмова від членства в НАТО

роззброєння і гарантії взаємної безпеки за типом австрійської моделі

"денацифікація"

усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні.

Найголовніші - відмова України від окупованого Криму і визнання "незалежності" ОРДЛО в адміністративних межах Донецької та Луганської областей - найбільш важкі в переговорах, так як вони неприйнятні ні для України, ні для цивілізованого світу.

Нагадаємо, мер Іркутського району Росії Леонід Фролов проговорився про ситуацію в Україні. Він розповів про загибель окупанта Валерія Березовського, який до цього вже воював у складі військ РФ на Донбасі в 2014 році. Тим самим міський голова розвінчав путінський міф про "громадянську війну" на сході нашої країни.

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