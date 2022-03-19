Неприйнятні для всього світу: Путін назвав свої умови для зустрічі з Зеленським

На даний момент проходять дискусії навколо шести основних вимог Кремля до України.
Президент РФ Володимир Путін провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і заявив свої умови, які планує висунути на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.
Як пише турецьке видання Hürriyet, в першу чергу, Путін вимагає в України відмови від Криму і Донбасу. Серед іншого - "демілітаризація"і " денацифікація".
Тим часом, на даний момент проходять дискусії навколо 6 основних вимог Кремля до України. Це:
- нейтралітет України. Тобто відмова від членства в НАТО
- роззброєння і гарантії взаємної безпеки за типом австрійської моделі
- "денацифікація"
- усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні.
Найголовніші - відмова України від окупованого Криму і визнання "незалежності" ОРДЛО в адміністративних межах Донецької та Луганської областей - найбільш важкі в переговорах, так як вони неприйнятні ні для України, ні для цивілізованого світу.
Нагадаємо, мер Іркутського району Росії Леонід Фролов проговорився про ситуацію в Україні. Він розповів про загибель окупанта Валерія Березовського, який до цього вже воював у складі військ РФ на Донбасі в 2014 році. Тим самим міський голова розвінчав путінський міф про "громадянську війну" на сході нашої країни.
Читайте також:
- Списувати сили РФ рано: Міноборони України Про війну з агресором
- Готуйте сухарі: Британські аналітики спрогнозували наслідки війни в Україні для росіян
- Здав Путіна з потрохами: в РФ мер видав військові таємниці