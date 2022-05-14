"Я хочу повернутися до сім'ї не в труні": російські солдати влаштували бунт, командування лютує

Російські солдати влаштували бунт, командуванні в люті / Фото УНІАН,

Військовий підрозділ РФ, який вперше увійшов в Україну з Білорусі і взяв участь у запеклих боях з ЗСУ, відмовляються вдруге повертатися на війну.

Окупант з цього підрозділу розповів, що він і цілий ряд його товаришів по службі відмовляються виконувати накази командирів і вдруге їхати в Україну, пише The Guardian.

"Незабаром стало ясно, що не всі були згодні з цим. Багато хто з нас просто не хотів повертатися. Я хочу повернутися до сім'ї не в труні", - поскаржився окупант.

За його словами, командири вкрай негативно сприйняли відмову їхати в Україну, але в підсумку заспокоїлися, оскільки не змогли знайти ніяких важелів тиску. Окупант підкреслив, що офіційно РФ не перебуває в стані війни, тому керівництво не може змушувати солдатів йти воювати проти України.

читайте такожОкупанти воюють з ФСБшниками, щоб втекти з України: 295 осіб з боєм прорвалися через кордонНагадаємо, напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми розповідали, що служба безпеки України оприлюднити аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

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