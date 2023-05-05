За ці гроші планується закупівля 155-міліметрових артилерійських снарядів та ракет.

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Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні / Колаж: Головред, фото: УНІАН, 14 ОМБр Романа Великого

Рада Європейського Союзу виділили 1 мільярд євро для закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомила пресслужба.

За ці гроші планується закупівля 155-міліметрових артилерійських снарядів та ракет у європейської оборонної промисловості.

"ЗСУ необхідна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу і території. Їм потрібно швидко. Разом з попереднім рішенням оперативно надати боєприпаси з існуючих запасів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загальна допомога Україні від Ради Євросоюзу становитиме 5,6 мільярда євро. Планується фінансування контрактів, які будуть укладені не пізніше 30 вересня цього року. 1 мільярд євро витратять на компенсацію вартості боєприпасів, які Європа передала Україні зі своїх запасів.

Військова допомога Україні

Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом і словацьким главою держави Зузаною Чапутовою.

Раніше Головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів. При цьому вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за США.

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