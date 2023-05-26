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РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі: кількість загиблих і поранених зросла

Олексій Тесля
26 травня 2023, 15:15 оновлено 26 травня, 15:37
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З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка.
Дніпро
Наслідки ракетного удару РФ по лікарні в Дніпрі / Facebook/MNSDNE

Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару російських окупантів по лікарні у Дніпрі у п'ятницю, 26 травня.

За інформацією, яку оприлюднив в Telegram голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, кількість загиблих збільшилася до двох осіб.

"З-під завалів будівлі ветклініки, яку також спотворив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка... Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним...", - написав глава ОВА.

Прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що рятувальники ліквідували пожежу в медустанову на площі 1000 кв. м.

"В результаті ракетного удару в місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу з подальшим горінням, а також пожежа в поруч розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м.", — сказано в повідомленні, опублікованому в Telegram.

Також в одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. рятувальники також його ліквідували.

Всього від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальника та 18 одиниць техніки.

Дніпро
Наслідки удару РФ по лікарні в Дніпрі / Facebook / MNSDNE

Додамо, що за даними місцевих Telegram-каналів, з-під завалів дістали тіло третього загиблого. Однак поки ця інформація офіційно не підтверджена.

Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати. Наразі відомо про 25 постраждалих. Про це розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі "Київ24".

Крім того, за словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, чотири людини вважаються безвісти зниклими після ворожої атаки.

Дивіться відео - ракетний удар РФ по лікарні в Дніпрі:

Ракетний удар РФ по Дніпру

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про одного загиблого і 23 поранених.

Вибух прогримів близько 10: 30. В одному з районів міста після вибуху видно задимлення.

За даними каналу, на місці виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

Глава Дніпроптрівської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив, що окупанти влучили по медзакладу.

Ракетний удар по Дніпру прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на даний момент відомо про загиблих і поранених.

Відзначимо, що під ранок п'ятниці, 26 травня, по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетної атаки російських окупантів. У Києві та Дніпрі прогриміли вибухи.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, удар по Києву став вже тринадцятим з початку травня. Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

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