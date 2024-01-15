Підірвали разом з технікою: в ГУР розкрили деталі успішної операції в Мелітополі

Після проведеної спецоперації, російські окупанти перекрили прилеглі вулиці, а на місце вибуху прибули машини швидкої допомоги, зазначили в ГУР.

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В ГУР розкрили деталі успішної операції партизанів в Мелітополі/ Колаж Главред, фото: ГУР МО, Телеграм Івана Федорова

У тимчасово окупованому Мелітополі 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя пролунав потужний вибух – сили опору підірвали чотирьох російських загарбників та їхню техніку. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ "Patriot"", - йдеться у повідомленні ГУР.

Там також додали, що крім позашляховика російськеого виробництва, було уражено також чотирьох російських окупантів.

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Зазначається, що після вибуху негайно було заблоковано вулиці навколо місця події та прибули кілька автомобілів з медичним персоналом.

"Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється, - резюмували в ГУР.

Діяльність українських партизанів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, учасники Руху Опору знищили 17 російських військових в тимчасово окупованому Росією Маріуполі. Для цієї операції вони використали отруйну партію алкоголю.

У Мелітополі 15 грудня Рух Опору вдало виконав диверсійну операцію, в результаті якої був підірваний російський вантажний потяг. Цей потяг регулярно транспортував боєприпаси та паливо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного.

Українські партизани виявили важливі секретні документи, які розкривають проблеми у виробництві крилатих ракет у Росії. Представники руху "АТЕШ" отримали доступ до конфіденційної інформації Дубненського машинобудівного заводу, що знаходиться в Московській області.

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