У містах України можуть масово відключати газ: у 'Нафтогазі' пояснили ситуацію

Олексій Чернишов розповів, що в Україні може скластись складна ситуація із постачанням газу через атаку Росії.

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Яка ситуація із газовим опаленням в Україні / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що не виключають, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.

"Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до такого (газового блекауту. - ред.). Ба більше, подібні випадки вже траплялися неодноразово минулої зими. Працівники Групи "Нафтогаз" постійно працювали над усуненням наслідків обстрілів у регіонах", - наголосив Чернишов в інтерв'ю LB.ua.

Він нагадав, що минулої зими "Нафтогаз" постачав природний газ понад 200 тисячам абонентів Донецької області - постійно ремонтуючи пошкоджені обстрілами мережі.

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"Зрозуміло, що ми готові до таких ситуацій цієї зими", - запевнив очільник "Нафтогазу".

Нагадуємо, у "Нафтогазі" розповіли, чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон-2023. В Україні достатньо запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024. На сьогодні накопичено 15,75 млрд кубометрів газу.

Україна готова до підвищення тарифів на газ і світло, як рекомендує США. У Кабміні раніше заявляли, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію мінімум до кінця опалювального сезону.

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