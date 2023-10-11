У містах України можуть масово відключати газ: у 'Нафтогазі' пояснили ситуацію

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що не виключають, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.
"Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до такого (газового блекауту. - ред.). Ба більше, подібні випадки вже траплялися неодноразово минулої зими. Працівники Групи "Нафтогаз" постійно працювали над усуненням наслідків обстрілів у регіонах", - наголосив Чернишов в інтерв'ю LB.ua.
Він нагадав, що минулої зими "Нафтогаз" постачав природний газ понад 200 тисячам абонентів Донецької області - постійно ремонтуючи пошкоджені обстрілами мережі.
"Зрозуміло, що ми готові до таких ситуацій цієї зими", - запевнив очільник "Нафтогазу".
Нагадуємо, у "Нафтогазі" розповіли, чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон-2023. В Україні достатньо запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024. На сьогодні накопичено 15,75 млрд кубометрів газу.
Україна готова до підвищення тарифів на газ і світло, як рекомендує США. У Кабміні раніше заявляли, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію мінімум до кінця опалювального сезону.
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