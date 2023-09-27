Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

Імовірно, російські війська підтягують резерви та готують нові штурми.

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ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Вже кілька днів спостерігається інформаційне затишшя щодо спроб російських окупантів штурмувати на Луганському фронті. Глава Сєвєродонецької ОВА Роман Власенко перерахував причини, які, на його думку, могли це викликати.

В ефірі проекту Радіо Свобода "Донбасс. Реалии" Власенко зауважив, що на вказаній ділянці фронту росіяни зазнали чималих втрат. Тепер їхні зусилля спрямовані на підтягування резервів - зокрема, резервів 25-ої загальновійськової армії РФ.

Крім того, окупанти готуються й до боїв узимку.

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"Перше - це те, що вони змушені підтягнути нові резерви. Я думаю, що ні для кого не секрет, що підтягують 25-ту військозагальну армію. Наразі розквартировуються, у тилах розташовуються, будують нові табори тимчасові. Готуються до зими. Думаю, якраз відбуваються певні логістичні заходи. Якісь, можливо, тренування, облаштування нових позицій", - сказав він.

Власенко також зауважив, що російські окупанти готуються до нових штурмів - авіація, артилерія ворога працюють.

"Вони намагаються якраз цим (авіацією та артилерією - Главред) компенсувати відсутність наземних операцій. Думаю, що варто чекати нових операцій, але останнього тижня відчувається така певна оперативна "пауза", - зазначив голова Сєвєродонецької ОВА.

Росіяни гарячково окопуються за Роботиним

Своєю чергою, мер Мелітополя Іван Федоров зауважив, що після деокупації Роботиного росіяни почали зводити нові укріплення на північ від Токмака - вздовж дороги, що веде до звільненого населеного пункту.

За його словами, на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози.

Окремо представник Маріупольської мерії Петро Андрющенко сьогодні повідомляв, що окупанти прокладають залізничні шляхи через окупований Маріуполь, щоб менше залежати в логістичних потребах від Кримського мосту.

Ситуація на фронті - дані Генштабу

Згідно з вечірнім зведенням, росіяни продовжували скидати авіабомби на деокуповані Андріївку. Відбувся бій у районі Григорівки на Бахмутському напрямку - росіянам "дали по зубах".

8 атак ворога було відбито у районі Мар'їнки; росіяни пробували брати штурмом Рівнопіль Донецької області.

Натомість ЗСУ продовжували наступ на Мелітопольському напрямку, ведуть штурми під Бахмутом.

Війна в Україні - останні новини

Тривають бої у районі Кліщіївки, росіян позбавили доступу до підходів у село. Втім, окупанти не здаються і намагаються іти у нові атаки.

Ці атаки, за словами військових, вже не є "м'ясними" штурмами, оскільки до них залучають кадрові війська. Також ворог інтенсивно використовує ударні БПЛА. У ЗСУ констатують, що за противником, на жаль, досі перевага в артилерії та снарядах.

Як зазначав Інститут вивчення війни, Сили оборони досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км від Оріхова) на Запоріжжі за останню добу. Тактична ситуація у Вербовому залишається неясною.

Разом з тим, генерал Олександр Тарнавський сьогодні, 27 вересня, анонсував "хороші новини" з Таврійського напрямку. До цього на нові успіхи ЗСУ натякав президент Володимир Зеленський.

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