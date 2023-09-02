'Визріває неприємна ситуація': боєць ЗСУ розповів про бої на південному фронті

Українські захисники почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи, підкреслив Іван Тимочко.

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Боєць ЗСУ розповів про бої на південному фронті / Колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

На південному фронті росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо".

"Військова доктрина вимагає заміни або відновлення підрозділу, якщо 30% особового складу втратила боєздатність. А росіяни намагаються виводити свої підрозділи, коли вже втратили понад 50% особового складу. Російські солдати, які пішли на відновлення, якимось дивним чином вчора опинилися у полоні на південному напрямку в районі Роботиного. Це свідчить про те, що визріває неприємна ситуація для росіян. Війська, які росіяни виводять для відновлення, вони знову змушені залучати", - підкреслив Тимочко.

Водночас боєць ЗСУ зазначив, що українські захисники почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи.

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"Пологи – це одна з вузлових станцій. Ворог використовує Пологи, як логістичний хаб, що забезпечує південний напрямок. Удар по такому напрямку відріже їхнє постачання на Мелітопольському та Токмацькому напрямках. Важливо, що росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного", - наголосив Тимочко.

Ситуація на фронті

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні". Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються вперед і роблять все, щоб якомога швидше звільнити всі окуповані території. Незважаючи на те, що багато хто говорить про уповільнення в контрнаступі, ЗСУ рухаються вперед.

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