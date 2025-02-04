'Вивозять, видавлюють, убивають': РФ 'стовпить' захоплені землі України – Жданов

Усіх проукраїнськи налаштованих людей депортують і знищують, розповів Олег Жданов.

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/ колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

Ключове:

РФ проводить геноцид на захоплених територіях України

Усіх проукраїнськи налаштованих людей депортують, вивозять, убивають

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив про те, що країна-агресор РФ "стовпить" за собою захоплені території України.

"Адже залізнична гілка на Мелітополь із Ростова збудована і працює, автомобільна і залізниця Маріуполь - Бердянськ - Чонгар будується на повну силу, майже до Кримського перешийка дотягли високовольтну лінію електропередач із Ростова, а тягнуть її до Енергодару", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що Росатом уже подав заявку на запуск першого реактора Запорізької АЕС, і до кінця року він має намір отримати ліцензію на запуск усіх шести реакторів від МАГАТЕ.

"Тобто Росія стовпить за собою територію за повною програмою. При цьому всіх проукраїнськи налаштованих людей депортують, вивозять, видавлюють, вбивають - це геноцид. Кажуть, сьогодні в Маріуполі в маршрутці російської мови не почуєш - там лише представники незрозумілих народів незрозумілих околиць Російської Федерації", - додав Жданов.

Раніше Жданов розповів, від чого залежить перемога України. Якщо США припинять бути лідером у підтримці України, то цю роль на себе може взяти Євросоюз, упевнений експерт.

Як повідомляв раніше Главред, Жданов розкрив найгірший сценарій "Трампа на боці РФ". У підсумку Україні можуть запропонувати такий самий варіант, як і Ізраїлю, не виключає Олег Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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