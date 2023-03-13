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У тяжких боях за Бахмут загинув молодий легкоатлет Роман Поліщук

13 березня 2023, 23:58
З перших днів російського вторгнення на територію України Роман Поліщук став на захист нашої країни.
Роман Полищук
У тяжких боях за Бахмут загинув молодий легкоатлет Роман Поліщук / instagram.com/roman.polishchuk

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув український стрибун у висоту Роман Поліщук. Сумну звістку повідомила Федерація легкої атлетики України.

З перших днів російського вторгнення на територію України Роман Поліщук став на захист нашої країни. Він став членом 206-го батальйону 241-ї бригади, яка на даний момент знаходиться на Бахмутському напрямку. Внаслідок бойових дій під Бахмутом захисник України і втратив життя.

"Жахливі втрати, болісні втрати. Наша задача їх не допускати. Вшануємо пам’ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Бо якщо не вони, то ніхто. Слава герою. Слава Україні. Помстимося", - йдеться в повідомленні Федерації легкої атлетики України.

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Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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