"Вишки Бойка" віджали у РФ: розкрито деталі унікальної операції в Чорному морі

Дістатися до "вишок" на гумових човнах було складним завданням для українських бійців, розповів Дмитро Плетенчук.

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"Вишки Бойка" перейшли під контроль України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Нові деталі щодо взяття під контроль бурових платформ "Чорноморнафтогазу"(т. зв. "вишок Бойка") в Чорному морі, які країна-агресор Росія захопила в 2015 році після окупації Кримського півострова, розповіли у Військово-Морських силах ЗСУ.

Як розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода, берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗСУ більше року повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані "вишки Бойка".

Він уточнив, що російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як вдалося потопити корабель Василь Бех, який забезпечував Чорноморський флот Росії і затонув у червні 2022 року.

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"Був у них такий корабель, який транспортував озброєння і особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили вже висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звичайно, ця операція теж була ризикованою в достатній мірі, і, звичайно, покладатися тільки на цю інформацію спецназівці не могли", - пояснив представник ВМС.

Він також зазначив, що дістатися до "вишок" на гумових човнах було складним завданням. Адже українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на "вишки Бойка", існувала також небезпека з повітря.

Плетенчук додав, що незважаючи на те, що ВМС звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, її все одно умовно можна вважати сірою, тому що там, на жаль, поки що постійно присутня російська авіація. Ворожі літаки ведуть розвідку і навіть завдають вогневого ураження.

Що таке "вишки Бойка"? "Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої. Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.

Раніше повідомлялося, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Під контроль повернуті бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму. Україна в ході військової операції біля берегів Криму в Чорному морі використовувала всі доступні інструменти, включаючи супутникові дані, сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, в Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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