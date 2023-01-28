ЗСУ сформують ударні батальйони: Україна може отримати від партнерів 24 винищувачі

Не менше півроку необхідно для навчання пілотів і команд наземного обслуговування, вважає Юрій Ігнат.

ЗСУ можуть передати літаки F-16 / УНІАН, скріншот

Захід може передати Україні 24 сучасних бойових винищувача, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З них в Повітряних силах можуть сформувати два батальйони винищувачів, в кожному з яких буде по 12 літаків. Таке припущення спікер ПС висловив у коментарі іспанському виданню El Pais.

За його словами, сучасні бойові літаки Україна може отримати відразу з декількох країн.

Які винищувачі чекають у ЗСУ:

американські винищувачі F-16;

французькі бойові літаки Rafale;

шведські літаки Gripen.

Разом з тим співрозмовник визнав, що триваючі політичні дискусії гальмують передачу сучасних західних винищувачів відразу на поле бою.

При цьому потрібно не менше півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування, додав Ігнат.

У статті також наголошується, що перш за все Україна повинна побудувати безпечну мережу аеродромів для прийому західних винищувачів.

Раньше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.

Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.

Кабінет Міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Раніше таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

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