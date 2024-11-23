Висунули одразу дві жорсткі умови: поляки знову почали забастовку на кордоні

Фермери попередили, що готові продовжувати акцію до кінця року у разі невиконання їхніх вимог.

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На кордоні Україною знову почались польські протести / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Коротко:

Поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині " поляки розпочали протест

" Протестувальники висунули два ультиматуми

У разі невиконання вимог поляки погрожують протестами до кінця року

У суботу, 23 листопада, польські фермери розпочали страйк поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині". Про це повідомляє RMF24.

Як зазначив співорганізатор акції, фермери висунули дві основні вимоги:

відео дня

збереження у 2024 році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

відмова Європейського Союзу від підписання угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай).

"Ми прагнемо натиснути на владу, щоб не допустити підписання цієї угоди", – заявив один із протестувальників.

В ДПСУ підтвердили, що сьогодні близько 10.00 польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині".

"За попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Деталі акції та плани протестувальників

Фермери перекрили національну дорогу №28 біля залізничного шляхопроводу на під’їзді до Медики, блокуючи рух вантажівок, що прямують з України.

Водночас вантажівки з Польщі в Україну пропускають лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси та гуманітарний транспорт рухаються безперешкодно. Поліція забезпечує рух альтернативними маршрутами, включаючи національні дороги №77 і №28.

Фермери попередили, що готові продовжувати акцію до кінця року у разі невиконання їхніх вимог. Протести триватимуть цілодобово.

Роз’яснення влади

Речник Підкарпатського воєводства Бартош Губернат повідомив, що розробляється законопроєкт для збереження податкових ставок на рівні 2023 року, але через брак коштів його розгляд було призупинено.

Разом з тим фермери, які постраждали від стихійних лих (град, повінь) із втратами понад 30% річного врожаю, можуть отримати компенсацію від Агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства. Виплати покривали третю та четверту частину сільськогосподарського податку.

Щодо угоди з МЕРКОСУР, польський прем’єр-міністр Дональд Туск раніше заявляв, що її підписання не відбудеться.

Протести польських фермерів - що відомо

Як писав Главред, протести фермерів тривали кілька тижнів не лише в Польщі, але й у багатьох країнах Європи. Учасники вимагали реформ у сфері сільського господарства, а також відмови від політики ЄС, зокрема "Зеленого курсу" та сільськогосподарської стратегії Союзу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання блокади кордону має вирішуватися Польщею на загальнонаціональному рівні.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до польського уряду через протести фермерів і блокування кордону. Він запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та лідеру опозиції Дональду Туску зустрітися безпосередньо на кордоні.

Проте 22 лютого Дональд Туск відхилив запрошення Зеленського щодо спільного візиту.

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Що відомо про польсько-український кордон? Польсько-український кордон — кордон між Україною та Польщею, що існує формально з моменту набуття незалежності України від Радянського Союзу, тобто від 24 серпня 1991. До 1991 року нинішній польсько-український кордон був частиною польсько-радянського кордону й мав ідентичне розташування. Довжина кордону становить 535 км, повідомляє Вікіпедія.

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