"Видатна зухвалість, оточені підрозділи СОБРа": Гіркін розповів, як РФ втрачала Балаклію

Гіркін розповів, як РФ втрачала Балаклію / скріншот

Сили оборони України провели успішні контратаки в Харківській області в районі Балаклії . У Мережі вже з'являються фото звільненого міста.

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) шокований минущому.

"Крім прикрої ненавченості росгвардійців, відзначили також виняткову обережність дій російської авіації, яка воліла вести вогонь по противнику з максимально можливих відстаней, що помітно позначалося на ефективності ударів", - розповів терорист.

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Також він висловився про ідеальну роботу ЗСУ.

"Джерелами відзначена видатна зухвалість атак противника -"з броні і коліс" захоплювали позиції, на великій швидкості вриваючись на них прямо на броні - і іншій техніці, в результаті чого артилерія втрачала можливість нанесення удару по противнику на підході до наших позицій. Про те, що в районі Волохова яру, нібито, оточені два підрозділи російського СОБРа - у мене відомостей немає", заявив Гіркін.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

У вівторок, 6 вересня, з'явилася інформація про контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Вказувалося, що було завдано раптового і сильного удару у фланг так званому Ізюмському угрупованню в напрямку Балаклії. Українські військові могли звільнити частину Балаклії та інші населені пункти. Генеральний штаб відомості поки не підтверджує.

Увечері того ж дня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що в одному з міст в Харківській області відбулися несприятливі для військ Росії події. Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку нависла серйозна загроза. Армія України тепер може обстрілювати сили ворога в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

За словами Арестовича, артилерія ЗСУ тепер дістає до Куп'янська - важливого залізничного вузла в Харківській області, який поки контролюють російські окупанти. Там знаходиться одна з ліній постачання військ Росії.

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