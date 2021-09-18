Вибори до Держдуми: жителям ОРДЛО в Ростовській області масово роздають паспорти РФ

Паспорти РФ масово роздають жителям ОРДЛО / УНІАН

У Росії масово роздають паспорти РФ громадянам України, яких привезли для участі в виборах до Держдуми.

Як повідомляє Дождь, в Ростовській області українцям, яких привезли з окупованих районів Донбасу, видали російські паспорти прямо перед голосуванням.

Люди, яких привезли з ОРДЛО для участі у виборах, розповідають про отримання паспорта РФ в Матвєєво-Курганському сільському поселенні.

Як уточнює видання Кавказький вузол, 17 вересня російські паспорти отримали близько 400 жителів окупованих Росією районів Донбасу.

У повідомленні підкреслюється, що відразу після цього людей на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.

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Нагадаємо, 17 вересня Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів до Державної Думи РФ на окупованих територіях України.

Як підкреслив секретар РНБО Олексій Данилов в ході брифінгу, це стосується організації та проведення незаконних виборів до Держдуми на території Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.