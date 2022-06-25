"Вибиті шибки": мер Миколаєва розповів про наслідки удару по місту

Частина ракет впала в околицях міста. Наразі уточнюються загальні матеріальні збитки, додав мер.
Через ранкову ракетну атаку по Миколаєву в суботу, 25 червня, постраждала цивільна інфраструктура, державні підприємства і установа освіти, повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.
"Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами. Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, попередньо встановлено, що удари були нанесені з тимчасово окупованої території України", - сказав Сенкевич.
За його словами, постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та заклад освіти. В останньому вибухом вибило шибки.
Частина ракет впала в околицях міста. Наразі уточнюються загальні матеріальні збитки, додав мер.
Масований ракетний удар по Україні
Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи пролунали в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.
Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.
На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.
Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.
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