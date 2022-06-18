Взяти до 1 вересня: російська пропагандистка Симоньян розмріялася про захоплення Миколаєва

Маргарита Симоньян / колаж УНІАН та Миколаївська ОДА

Кремлівські пропагандисти (як звичайні, так і телевізійні) в поті чола відпрацьовують свої гігантські зарплати і весь час ставлять нові "цілі" для російських окупантських військ. Тепер Маргарита Симоньян роз'їлася і вимагає захопити Миколаїв "до 1 вересня" ‒ до нового навчального року.

Російську пропагандистку дуже і дуже обурили плани української влади категорично заборонити вивчати російську мову в Миколаєві з початку навчального року 2022/2023.

"З 1-го вересня в школах Миколаєва заборонено вивчати російську мову. Значить, треба брати Миколаїв до 1-го вересня", - написала Симоньян у своєму Telegram-каналі.

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Скандал між Симоньян і Галкіним з Пугачовою.

Шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Він підтримав Україну і засудив дії Росії.

Пізніше на Галкіна почалося справжнє цькування на його батьківщині. Зокрема, пропагандистка Симоньян назвала Галкіна гомосексуалістом.

На захист Пугачової і Галкіна раптом встав колишній чоловік співачки Філіп Кіркоров. Він записав відеозвернення, в якому засудив Симонян і заступився за Пугачову і Галкіна.

"Ти тримала свічку, щоб публічно очорняти людину, щоб очорняти його сім'ю? Як на тебе повинні дивитися діти Алли і Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій оскаженілі вигукують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?.Ти не маєш права сіяти розбрат. Ти журналіст, а не паскудна бабка на базарі, що розкидає нечистоти чуток і пліток", - гнівно відреагував співак.

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