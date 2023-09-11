Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

Підрозділи Збройних сил України за минулий тиждень звільнили 4,8 квадратних кілометра території на Таврійському напрямку, розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.
При цьому в цілому на цьому напрямку ЗСУ вже звільнили вже майже 260 квадратних кілометрів, повідомила вона у своєму Telegram.
За словами заступника міністра оборони, на Мелітопольському напрямку тривають наступальні дії ЗСУ. Наші військові мають успіх у напрямку південніше Роботиного і західніше Вербового.
Причому звільнені 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку включають в себе частину Донецької області.
Маляр додала, що на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни перебувають в обороні. Вони продовжують обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об'єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Розвиток подій вимагає інформаційної тиші, підкреслила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на нове місто на півдні. Українські захисники зосередилися на прориві добре захищеної ділянки території.
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