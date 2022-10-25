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Черговий теракт: у Дніпрі російська ракета вбила вагітну жінку

25 жовтня 2022, 23:55

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав дії російської окупаційної армії черговим терактом на території України.

Ракетный удар по Днепру
Російський удар по Дніпру забрав життя молодої вагітної жінки/ Валентин Резніченко

У вівторок, 25 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу Дніпра загинула молода вагітна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

"Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають", - написав Резніченко.

Цю інформацію також підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав дії російської окупаційної армії черговим терактом на території України.

"Черговий теракт. Внаслідок обстрілу росіян у Дніпрі є загиблі. Серед них – вагітна жінка. Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з Тік-Току закликають "спалювати" українців. Відповідальність за це буде максимально жорсткою", - наголосив Єрмак.

Ракетний удар по Дніпру

Увечері, 25 жовтня, в Дніпрі було чути звуки вибухів. Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС.

За словами мера Бориса Філатова, загинули мінімум дві цивільні особи. Одна людина загинула в автомобілі, інша на автомийці, розташованій поруч з АЗС.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у Дніпрі також були вибухи. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, ракети потрапили в об'єкти енергетики. Пошкодження серйозні.

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