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"Закидати міста ракетами": у розвідці пояснили масований удар РФ по Україні

10 жовтня 2022, 16:59

Мета російських ракетних атак - показати, що нові кадрові призначення кремлівського режиму мають якесь значення.

Сергій Суровікін
Сергій Суровікін / Фото whatisyournameinsider.com

Ракетні удари по Україні, які масовано нанесені російськими терористами по Україні — "фірмовий стиль" нового командувача силами російських окупантів в Україні Сергія Суровікіна.

Мета російських ракетних атак - показати, що нові кадрові призначення кремлівського режиму мають якесь значення, проте стратегічно для Росії це нічого не змінює, заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Нещодавно якийсь Сергій Суровікін був представлений як новий глава окупаційної армії росіян в Україні. Він відомий тим, що очолював повітряно-космічні сили Росії, не служивши в авіації, а до цього — повітряне угруповання росіян в Сирії. Це його стиль... закидати ракетами інфраструктуру, зокрема, об'єкти цивільної інфраструктури", - сказав він.

Представник української розвідки уточнив, що удари РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі, вулицях українських міст та іноземних дипломатичних представництвах, є терактами.

"Тактика, по суті, військових злочинів проти мирного населення, яку російська армія використовувала, зокрема, в Сирії ... можемо умовно назвати це "фірмовим стилем" [Суровікіна]. Це спроба залякування", - додав Юсов.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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