ЗСУ завершують навчання: ЗРК Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося - Пентагон

Американські військові виділили на навчання українських захисників 10 тижнів, але наші воїни пройшли його приблизно за вісім тижнів.

Перші ЗРК Patriot прибудуть в Україну найближчими тижнями / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Американські системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж спочатку планувалося. Про це пише американське видання CNN з посиланням на представників Міноборони США.

Зазначається, що найближчими днями група з 65 українських військових завершить навчання роботі з системами у Форт-Сіллі, штат Оклахома. Після цього українські військові вирушать до Європи для додаткової підготовки на двох системах Patriot, які будуть перекинуті до України найближчими тижнями.

За словами представників Міноборони США, американські інструктори у Форт-Сіллі, де українські воїни з 15 січня проходять навчання, змогли значно прискорити час проходження курсу завдяки базовим знанням українців щодо систем протиповітряної оборони.

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"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються. Завдяки їхнім широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше – хоча ніколи не було легко – зрозуміти концепції експлуатації та обслуговування системи Patriot", - сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Зауважимо, що американські військові виділили на навчання українських захисників 10 тижнів, але наші воїни пройшли його приблизно за вісім тижнів.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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