Зеленський прибув до Херсонської області: провів нараду і нагородив воїнів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину, де внаслідок військової агресії РФ пошкоджено безліч будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.

Зеленський на Херсонщині зустрівся з бійцями ЗСУ та вручив їм державні нагороди / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 березня, в рамках робочої поїздки приїхав до Херсонської області. Він провів в регіоні нараду з питань безпеки і відновлення регіону і заслухав доповідь військового командування про ситуацію. Також гарант нагородив українських військових, які захищають Херсонщину від агресора Росії.

Як повідомляє Офіс президента, на Херсонщині гарант провів нараду з питань безпеки і відновлення області та заслухав доповідь командування ЗСУ про ситуацію в регіоні.

Президент вручив державні нагороди військовим, які захищають Херсонську область від російських окупантів. Він нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІІ ступеня та медалями За військову службу Україні.

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"Радий сьогодні бути на Херсонщині. Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії", - сказав глава держави.

Зеленський на Херсонщині вручив нагороди воїнам ЗСУ / Офіс президента

Зеленський на Херсонщині вручив нагороди воїнам ЗСУ / Офіс президента

Зеленський на Херсонщині вручив нагороди воїнам ЗСУ / Офіс президента

Також у своєму Telegram-каналі гарант розповів, що в Посад-Покровському триває відновлення об'єктів електро - та водопостачання, налагоджується надання соціальних послуг. Люди повертаються до населеного пункту.

Зеленський Посад-Покровському / Скріншот відео Telegram-канал в. Зеленського

"Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що поспілкувався з місцевими жителями. Держава відновить зруйновані російськими окупантами українські міста та села.

"Оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 березня президент Зеленський приїжджав на передові позиції сил оборони України на Бахмутському напрямку Донецької області. Глава держави поспілкувався з воїнами та вручив їм нагороди.

23 березня Володимир Зеленський відвідав Харків. Президент взяв участь у закритій нараді з обласною та міською владою. Нагородив воїнів і вручив меру Ігорю Терехову почесний знак для Харкова – Місто-герой України.

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