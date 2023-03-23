УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський прибув до Херсонської області: провів нараду і нагородив воїнів ЗСУ

23 березня 2023, 14:01
Президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину, де внаслідок військової агресії РФ пошкоджено безліч будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.
Зеленський прибув до Херсонської області: провів нараду і нагородив воїнів ЗСУ
Зеленський на Херсонщині зустрівся з бійцями ЗСУ та вручив їм державні нагороди / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 березня, в рамках робочої поїздки приїхав до Херсонської області. Він провів в регіоні нараду з питань безпеки і відновлення регіону і заслухав доповідь військового командування про ситуацію. Також гарант нагородив українських військових, які захищають Херсонщину від агресора Росії.

Як повідомляє Офіс президента, на Херсонщині гарант провів нараду з питань безпеки і відновлення області та заслухав доповідь командування ЗСУ про ситуацію в регіоні.

Президент вручив державні нагороди військовим, які захищають Херсонську область від російських окупантів. Він нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІІ ступеня та медалями За військову службу Україні.

відео дня

"Радий сьогодні бути на Херсонщині. Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії", - сказав глава держави.

Зеленський Херсонщина
Зеленський на Херсонщині вручив нагороди воїнам ЗСУ / Офіс президента
Зеленський Херсонщина
Зеленський на Херсонщині вручив нагороди воїнам ЗСУ / Офіс президента
Зеленський Херсонщина
Зеленський на Херсонщині вручив нагороди воїнам ЗСУ / Офіс президента

Також у своєму Telegram-каналі гарант розповів, що в Посад-Покровському триває відновлення об'єктів електро - та водопостачання, налагоджується надання соціальних послуг. Люди повертаються до населеного пункту.

Зеленський Херсонщина
Зеленський Посад-Покровському / Скріншот відео Telegram-канал в. Зеленського

"Робоча поїздка на Херсонщину. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що поспілкувався з місцевими жителями. Держава відновить зруйновані російськими окупантами українські міста та села.

"Оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 березня президент Зеленський приїжджав на передові позиції сил оборони України на Бахмутському напрямку Донецької області. Глава держави поспілкувався з воїнами та вручив їм нагороди.

23 березня Володимир Зеленський відвідав Харків. Президент взяв участь у закритій нараді з обласною та міською владою. Нагородив воїнів і вручив меру Ігорю Терехову почесний знак для Харкова – Місто-герой України.

Ситуація у Херсонській області:

Володимир Зеленський Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:25

Світ навиворіт: Дмитро Комаров стане шахтарем у смарагдовій копальні Колумбії

14:25

Передали все, що могли: президент Чехії засумував щодо військової допомоги УкраїниВідео

14:21

У Києво-Печерській лаврі заявили, що монахи звідти не виселятимутьсяВідео

14:17

"Успіху і так не було": у Росії пояснили провал гастрольного туру запроданки ПовалійВідео

14:07

Павло Зібров ексклюзивно в ЖВЛ розповів, чому донька скасувала весілля з бізнесменомВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:01

Зеленський прибув до Херсонської області: провів нараду і нагородив воїнів ЗСУВідео

13:41

Адвокат спрогнозував, як ордер на арешт Путіна вплине на військову допомогу від Заходу УкраїніВідео

13:22

"Вдаримо ракетами по Бундестагу та Офісу Шольца": у РФ вибухнули погрозами НімеччиніВідео

13:19

Що не можна робити з речами померлої людини, щоб не зберегти енергію смерті

Реклама
13:03

Китай "забув" два головних пункти: Загородній пояснив, що не так з "мирним планом" ПекінаВідео

12:48

Фаворитку Євробачення-2023 Loreen звинуватили в плагіаті хіта в української співачкиВідео

12:41

1+1 media відзвітувала про успіхи у боротьбі з піратством за перший квартал 2023 року новости компании

12:37

"Ми самі пішли": депутат Держдуми назвав досягненням Росії втечу окупантів з ХерсонаВідео

12:10

Як застосовувати оливкову олію: шість розумних способівВідео

11:55

Був надійним і мужнім: у боях під Бахмутом загинув молодший сержант з Харківщини

11:45

Війська РФ просунулися на Луганщині і спробують захопити Куп'янськ - розвідка БританіїВідео

11:41

Зірка "Москва сльозам не вірить" безсило "плюнула жовчю" у бік ЗеленськогоВідео

11:35

Росія може вести війну максимум до кінця 2024 року – ГУРВідео

11:17

Гороскоп на завтра 24 березня 2023: Овну-великі проблеми, Рибам-кризаВідео

10:57

Чи можна дарувати, віддавати або викидати квітку жіноче щастя: що кажуть прикмети

Реклама
10:50

Медведєву наснилося, що "Україна – частина РФ": він абсурдно пояснив причину вторгненняВідео

10:45

Долар буде вже не по 40: експерт пояснив, що трапиться з курсом американської валюти у квітніВідео

10:29

Росія може "подарувати" свої землі Китаю: експерт назвав фішку оренди територій ПекінуВідео

10:17

Лорак третя: як виглядає рейтинг зірок-зрадників УкраїниВідео

10:16

У Мелітополі підірвали експоліцейського, який перейшов на бік окупантівВідео

10:09

Мобілізація в ЗСУ: юрист пояснив, кого можуть знову взяти на облік і призватиВідео

10:08

Кава з маслом: дивовижні відомості про нестандартний напійВідео

09:38

"Зовсім скоро": командувач Сухопутних військ Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ

09:31

У Білому домі розсміялися над нагородженням Шойгу пілота, який врізався в безпілотник СШАВідео

09:29

"Нам пощастило": жителі зруйнованих ракетою будинків у Запоріжжі розповіли, як їм вдалося вижитиФотоВідео

09:08

У разі приїзду Путіна до Європи його повинні арештувати і передати суду – БлінкенВідео

09:02

Загородній пояснив, чи буде Пекін анексувати території РФВідео

09:00

ЗСУ вже перемололи 650 тисяч окупантів, Європі саме час добити Росію – СунгуровськийЕксклюзив

08:44

У Байдена рознесли крики Путіна: нехай Росія забере танки з України, якщо боїться снарядівВідео

08:40

Гороскоп на сьогодні 23 березня 2023: Дівам - роздратування, Скорпіонам - напругаВідео

08:28

Сі відправив сигнал світові, що не дасть розгромити ПутінаПогляд

08:05

Ще задовго до ордера МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним - Кулеба

08:04

Пудель, хаскі або вівчарка: які породи собак підходять кожному знаку зодіаку

07:46

Путін зібрався довго воювати, готуватися до тривалої підтримки України - СтолтенбергВідео

07:25

Сі Цзіньпін не зміг вплинути на бажання Путіна знищити Україну - Білий дім

Реклама
06:43

"Стратегічний союз" РФ і Китаю, якого немаєПогляд

06:34

Армія РФ може почати наступ на нових напрямках - ISW

03:55

"Розіб'є немовлят об камінь": священник з РФ розповів окупантам, як вбивати українських дітейВідео

03:00

"Китаю все одно, хто очолюватиме РФ": експерт назвав справжню мету візиту Сі Цзіньпіна до МосквиВідео

02:33

Жизель Бюндхен у відвертих бікіні вперше розповіла про болюче розлучення з чоловіком-спортсменом

02:02

"Анастасія, ви спите з Джигурдою": задоволену Волочкову вивели на чисту водуВідео

02:00

Пожежа: Ксенія Мішина показала спокусливу фігуру в шкіряних мікро-трусахВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, як ЗСУ зможе знищити Кримський містВідео

00:40

Смачніше в 10 разів: вимочіть оселедець у секретному інгредієнті та здивуйте гостей бомбічною закускоюВідео

00:19

3-річна донечка не дочекалася тата: у боях під Кремінною загинув 22-річний чемпіон Європи з боксуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти