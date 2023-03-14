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Місто стоїть: Залужний зробив важливу заяву щодо Бахмуту

14 березня 2023, 18:43
За словами Головнокомандувача, оборона Бахмута має основоположне значення для стійкості всього фронту.
Гороскоп для України, війна в Україні, Валерій Залужний
Валерій Залужний / president.gov.ua, 8 окремо механізована бригада імені осіб Зимового Походу

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що оборона міста Бахмут є основною на всьому фронті.

Залужний в Facebook написав, що Бахмут має найважливіше значення для стримування російських агресорів.

"Поважаю фортецю, хоробрість і непохитність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога", — зазначив Залужний.

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Він підкреслив, що оборона Бахмута має основоположне значення для стійкості всього фронту.

"Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", — зазначає Головнокомандувач.

Оборона Бахмута

14 березня відбулося засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Члени Ставки підтримали подальше утримання та захист Бахмута Донецької області.

"Розглянувши хід оборонної операції на Бахмутському напрямку, всі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмут", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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війна в Україні Бахмут Валерій Залужний війна Росії та України
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