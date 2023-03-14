Зеленський терміново зібрав Ставку: вирішено посилювати оборону Бахмута

Глава держави підкреслив, що на Ставці постійно опрацьовується питання постачання зброї та боєприпасів.

Зеленський провів термінове засідання Ставки / 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 14 березня провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, розглядали ситуацію в Бахмуті Донецької області. Про це український гарант розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Були доповіді главкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупантів по максимуму", - повідомив Зеленський.

Як зазначив глава держави, під час засідання Ставки генерал Тарнавський доповів щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Водночас генерал Мо**альов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". А генерал Наєв – щодо "Півночі".

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Окрім того, як підкреслив президент, на Ставці постійно опрацьовується питання постачання зброї та боєприпасів.

"Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги, яка складається насправді з дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу й за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу", - зауважив Зеленський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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