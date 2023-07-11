УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

Альона Вороніна
11 липня 2023, 07:30 оновлено 11 липня, 07:30
122
Українські військові минулої доби вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.
Украинские военные
ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Українські сили за 5 тижнів від початку контрнаступу звільнили майже стільки ж саме території, скільки російські окупанти захопили за 6 місяців. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували усі наявні дані.

В ISW зазначають, що 10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту:

Бахмутському,

відео дня

Бердянському (західні частини Донецької - східної Запорізької області),

Мелітопольському (західні частини Запорізької області) напрямках.

В Інституті вивчення війни нагадали, що, згідно з повідомленнями українського Генштабу, за минулий тиждень захисники України звільнили на Бахмутському напрямку 4 квадратних кілометри території, а з початку контрнаступу на Бахмутському напрямку, який, найімовірніше, можна відраховувати від початку червня – загалом 24 квадратних кілометри.

Також, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, на Бердянському і Мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра. На цих напрямках загалом з моменту початку контрнаступальних дій захисників України вони просунулися на 8,6 кілометра.

Крім цього, в ISW провели власний підрахунок на основі усіх наявних даних, зокрема, інформації про рельєф місцевості і дійшли висновку, що українські сили відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. При цьому зазначається, що російська сили захопили загалом 282 квадратних кілометри на всьому театрі з 1 січня.

Таким чином, захисники України всього за 5 тижнів звільнили майже стільки ж саме території, скільки російська окупаційна армія захопила за пів року.

Контрнаступ українських військових

Раніше повідомлялося, що контрнаступ сил оборони України сповільнюється через те, що окупаційні війська Росії серйозно замінували захоплені території і збудували потужну систему укріплень. Щоб взяти під контроль такі позиції, ЗСУ потрібно накрити їх потужним артилерійським вогнем, далі просунутися на бронетехніці і задіяти піхоту. Але нестача танків та іншої броньованої техніки ускладнює завдання, зазначають американські журналісти видання The Wall Street Journal.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів про успішне ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. За минулий тиждень на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на понад один кілометр. У Генштабі повідомили, що від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують вести важкі бої з окупантами Росії на Бахмутському напрямку і вибивають ворога з його позицій. Загарбники у Бахмуті вже в пастці, українські війська беруть місто під вогневий контроль, заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

07:30 Україна
РФ вночі атакувала Київ дронами: усі подробиці

РФ вночі атакувала Київ дронами: усі подробиці

06:38 Україна
НАТО боїться ядерної війни на тлі вступу України до Альянсу - Портников

НАТО боїться ядерної війни на тлі вступу України до Альянсу - Портников

05:00 Політика
Всі головні новини

Останні новини

07:30

ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

07:05

Загадка для найкмітливіших: потрібно знайти непомітного гепарда на малюнку

06:57

Путін і Пригожин: разом чи паралельно?Погляд

06:40

Чому ми неправильно вживаємо слово "заставляти": Авраменко вказав на помилкуВідео

06:38

РФ вночі атакувала Київ дронами: усі подробиці

Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - ПортниковУкраїну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - Портников
06:29

Які аксесуари актуальні для жінок 50 років: 10 речей, що вмить омолоджують

05:30

Що робити з машиною в спеку: 5 порад, які забувають багато автомобілістів

05:00

НАТО боїться ядерної війни на тлі вступу України до Альянсу - Портников

04:30

Навіщо зав'язувати листя часнику в вузол: несподівана відповідь вразить наповал

Реклама
04:00

Церковнt і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 11 липня

03:20

Експерт спрогнозував, як реагуватиме РФ після удару по Кримському мосту

02:40

Вокаліст гурту Pentatonix зіграв весілля зі своїм коханим

02:10

"Повна ізоляція": Золотарьов розкрив, що буде із Росією після війни

01:35

Зміна Путіна не змінить позицію РФ щодо України – ЗолотарьовВідео

00:18

Королева Іспанії похвалилася бездоганним смаком в українській вишиванці

00:11

Пригожин під час бунту був на ядерній базі, перешкодою були лише двері - Буданов

10 липня, понеділок
23:06

НАТО готується до війни з РФ, вперше затверджено план оборони - Reuters

22:51

Сунак і Британія підтримують вступ України до НАТО

22:42

Найважливіший день липня: прикмети на 12 липня і що не можна робити

22:25

"Залужному видніше": політолог розповів про важке просування ЗСУВідео

Реклама
22:24

"Перфектна красуня": Ольга Сумська показала натуральну красу без гриму

22:10

Не такий і щедрий: Аліна Кабаєва показала скромний "подарунок" від Путіна

21:50

"Майже всі "за" нас": Зеленський зробив заяву про членство України в НАТОВідео

21:48

Ризик підриву Росією ЗАЕС знизився, Україна вжила заходів-ГУР

21:22

"Плутаються під ногами зараз": Данілов пригрозив ініціаторам Будапештського меморандуму

21:05

"Як машина з вихлопом": жінка ледь не назвала свою дочку дуже дивним ім'ям

21:02

Хаос в хатині дядька Тома: рецензія на фільм "Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша"

20:51

Про що свідчить таємна зустріч Путіна з ПригожинимПогляд

20:43

Віддавав наказ запускати "Калібри" по Україні: в РФ застрелили відомого окупанта

20:25

"Нестерпно смерділо трупами": Раміна Есхакзай потрапила під ворожий обстріл

20:18

Головоломка для справжніх геніїв: треба за 6 сек знайти того, хто вкрав наречену

20:16

Меркель спровокувала агресію РФ, Німеччина повторює цю помилку - Кулеба

19:53

Контролем закупівель в Одесі займатиметься чиновник часів Януковича - експерт

19:33

"Сім'я нашого театру збідніла": на війні загинув відомий український актор

19:29

Марк Фейгін. Кривий ятаган у спину ПутінаВідеоблоги

19:22

Гарантій безпеки нема, НАТО не захистить Україну від ядерного удару - Портников

19:20

Головне, щоб країни НАТО не підвели УкраїнуПогляд

19:02

Наш ветеран півтори години простояв на милицях і протезі в літаку, його вигнали

18:49

Африка поставила Путіну умову щодо України: у глави Кремля 2-3 тижні

18:40

Гриміти буде скрізь: в Україну мчить нова хвиля злив з похолоданням

Реклама
18:05

Німеччина проти швидкого вступу України до НАТО після війни - Bild

17:36

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії та збільшити виплати

17:31

"Атака РФ захопить набагато більше": Маск зробив скандальну заяву про війну

17:24

З двома паличками і глухий на одне вухо: Кіркоров здивував появою на тусовці

17:12

"Буде жорстка реакція": Кремль погрожує Україні за вступ до НАТО

17:11

Вдарив майже 7-бальний шторм: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

17:00

Тоді він був еталонним: як робили томатний сік в СРСР

16:46

Путін перелякався і викликав терміново Пригожина на розмову: в Кремлі розкрили деталіВідео

16:30

Солодка, але не бридка: як прибрати гіркоту з редиски простим фінтом

16:29

ЗСУ взяли висоти, Бахмут декілька днів під вогневим контролем - Міноборони

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти