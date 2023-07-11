ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

Українські військові минулої доби вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

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ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Українські сили за 5 тижнів від початку контрнаступу звільнили майже стільки ж саме території, скільки російські окупанти захопили за 6 місяців. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували усі наявні дані.

В ISW зазначають, що 10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту:

Бахмутському,

відео дня

Бердянському (західні частини Донецької - східної Запорізької області),

Мелітопольському (західні частини Запорізької області) напрямках.

В Інституті вивчення війни нагадали, що, згідно з повідомленнями українського Генштабу, за минулий тиждень захисники України звільнили на Бахмутському напрямку 4 квадратних кілометри території, а з початку контрнаступу на Бахмутському напрямку, який, найімовірніше, можна відраховувати від початку червня – загалом 24 квадратних кілометри.

Також, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, на Бердянському і Мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра. На цих напрямках загалом з моменту початку контрнаступальних дій захисників України вони просунулися на 8,6 кілометра.

Крім цього, в ISW провели власний підрахунок на основі усіх наявних даних, зокрема, інформації про рельєф місцевості і дійшли висновку, що українські сили відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. При цьому зазначається, що російська сили захопили загалом 282 квадратних кілометри на всьому театрі з 1 січня.

Таким чином, захисники України всього за 5 тижнів звільнили майже стільки ж саме території, скільки російська окупаційна армія захопила за пів року.

Контрнаступ українських військових

Раніше повідомлялося, що контрнаступ сил оборони України сповільнюється через те, що окупаційні війська Росії серйозно замінували захоплені території і збудували потужну систему укріплень. Щоб взяти під контроль такі позиції, ЗСУ потрібно накрити їх потужним артилерійським вогнем, далі просунутися на бронетехніці і задіяти піхоту. Але нестача танків та іншої броньованої техніки ускладнює завдання, зазначають американські журналісти видання The Wall Street Journal.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів про успішне ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. За минулий тиждень на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на понад один кілометр. У Генштабі повідомили, що від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують вести важкі бої з окупантами Росії на Бахмутському напрямку і вибивають ворога з його позицій. Загарбники у Бахмуті вже в пастці, українські війська беруть місто під вогневий контроль, заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

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