Новий український дрон-бомбер: що собою являє STING, що пройшов перевірку МО

Вітчизняні конструктори презентували новий український дрон-бомбер, який на днях отримав схвалення від Міністерства оборони.

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Новий український дрон / колаж: Главред, фото: Facebook Юрій Голик, Генштаб ЗСУ

Новий вітчизняний дрон-бомберSTING Mad пройшов останній етап до повного визнання та закупки для українського війська. Про це на своїй сторінці повідомив підприємець та волонтер Юрій Голик, який разом з партнерами і зібрав команду інженерів - авторів цього успішного бомбера.

До офіційного визнання залишився тільки один етап. Варто сказати, що ця "бойова пташка" здатна нести 3 кілограми боєзаряду більш ніж на 10 кілометрів і вона не чутлива до засобів РЕБ.

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Наразі розробники повідомили, що дрон вже пройшов і теоретичну і практичну частину випробувань. Крім того, військові на полігоні вже випробували "пташку" та підтвердили всі раніше заявлені льотні та технічні характеристики.

Під час практичних занять із дрона скидали муляжі боєприпасів на уявні цілі. Безпілотник успішно справився із такими вправами. Розробники передали для комісії Міністерства оборони всю необхідну документацію.

"Висновок комісії - рекомендувати бомбер STING Mad Max для використання у ЗСУ. Хоча в реаліях бомбери вже давно виконують завдання у ЗСУ та в підрозділах інших служб", - зазначив лідер команди розробників.

Нагадаємо, раніше команда Юрія Голика модифікувала STING Mad Max, зробивши його міцнішим за рахунок нової рами Gladiator. Додатково модель отримала кілька режимів польоту для спрощення керування та досконаліший оптичний модуль.

Дрон STING Mad Max характеристики Відеозв'язок – до 30 км; Частоти відеозв'язку - "не 5.8. і не 1.2-1.3"; Зв'язок управління - "не 915 і не 2.4"; Вага боєприпасів – до 3 кг.

Війна та атаки дронів - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в України є "своя зброя перемоги". За його словами, українські виробники дронів змогли локалізувати виробництво в Україні до 98%, і лише невеликий відсоток деталей постачають союзники.

Також варто сказати, що недавно в Україні презентували унікальний вітчизняний дрон-ракету "Паляниця" та розповіли про його можливості та характеристики.

Раніше стало відомо, що в Росії почали панікувати, що територія потенційного ураження в РФ українськими безпілотниками значно збільшилась після останніх атак по аеродромах.

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