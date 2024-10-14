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"Змусили окупантів тікати": ЗСУ зупинили просування РФ під Селидовим - BILD

Руслана Заклінська
14 жовтня 2024, 12:32оновлено 14 жовтня, 13:07
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Війська РФ щодня атакують місто і вже кілька разів виходили на його околиці, проте щоразу відступали, розповів Юліан Репке.
'Змусили окупантів тікати': ЗСУ зупинили просування РФ під Селидовим - BILD
ЗСУ зупинили просування окупантів під Селидовим / Колаж: Главред, фото: 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 144 окрема піхотна бригада

Збройним силам України вдалося зупинити просування росіян у районі Селидового в Донецькій області. Окупанти регулярно атакують місто та неодноразово виходили на його околиці, однак щоразу відступали під тиском українських сил. Про це повідомив оглядач видання BILD Юліан Репке.

За його словами, війська РФ окупували багато населених пунктів навколо Селидового, але під самим містом оборону успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії "Кара-Даг".

Сотні російских солдат атакують Селидове щодня. Оглядач розповів, що російські війська намагалися захопити вугільну шахту на північному сході міста, але їм протистояв український БТР-4, який "змусив окупантів тікати".

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"У Миколаївці, Новогродівці, Гродівці - всюди росіяни підійшли дуже близько до Покровська. Виняток - тільки Селидове і його околиці, де оборону дуже добре тримає бригада "Кара-Даг". Там російська армія просунулася найменше", - зазначив Репке.

Водночас аналітик наголосив, що під Селидовим інснує загроза оточення українських військ. Рьопке стверджує, що південний фланг в Українську фактично зруйнований, а північний фланг також під загрозою.

"Це завжди велика проблема: коли одна українська бригада добре обороняється і стримує росіян, вона дуже залежить від сусідніх бригад і все одно повинна відступати, щоб уникнути оточення", - заявив він.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація поблизу Селидового - останні новини

Нагадаємо, окупанти нещодавно досягли певного прогресу в районі Торецька. Однак, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України змогли відновити свої позиції на Покровському напрямку поблизу Селидового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська зосереджують свої сили біля Селидового на Покровському напрямку. В цьому регіоні відбулося 12 боїв.

Як повідомляв Главред, росіяни мають певні територіальні успіхи на Донеччині та в Курській області. Генштаб ЗСУ зазначає, що на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 ворожих штурмів поблизу Сухого Яру, Лисівки, Проміня та Селидового.

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