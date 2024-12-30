Втрати під Покровськом за добу сягнули майже 500 осіб: яка ситуація на фронті

Окупаційна армія РФ 39 разів намагалась вклинитися в українську оборону.

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Яка ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Головні тези Генштабу:

Росіяни намагаються вклинитися в українську оборону

Які втрати на Покровському напрямку

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що українські військові знешкодили за добу 452 окупанта на Покровському напрямку, з них майже 200 осіб безповоротно. Росіяни продовжують атакувати.

"Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 452 окупанти, 190 із них - безповоротно", - йдеться в повідомленні. відео дня

Також українські військові знищили бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, автоматичний гранатомет окупантів, п'ять засобів зв'язку та два засоби РЕБ.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

У зведенні також повідомили, що окупаційна армія РФ 39 разів намагалась вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку.

Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Луч, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка 31 раз отримали відсіч. Вісім атак тривають досі.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ перекидає резерви під Покровськ. Станіслав Бунятов повідомив, якщо армія РФ виконає нову задачу Кремля та буде намагатися увійти до міста, то найбільш реалістичний сценарій - зі сторони населеного пункту Шевченко.

У DeepState повідомили, що росіяни прорвались у Торецьку та Кураховому. Аналітики заявили, що бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні. Вони також спростовули повідомлення про повне захоплення РФ Курахового.

В ISW заявили, що ЗСУ повернули позиції на Донеччині. За даними аналітиків, ЗСУ мали певні успіхи на схід від Сіверська, де раніше контроль над позиціями тримав ворог. Окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує просуватись на фронті.

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