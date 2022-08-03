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"Корса" наводила Гради на будинки: ЗСУ ліквідували відому терористку "ДНР"

3 серпня 2022, 15:48

Ольгу Качуру український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі.

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Ольга Качука "Корса" / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру.

Терористку з кличкою "Корса" український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21"Град". Вона була знищена на фронті, розповів в Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

"Нарешті. Псевдополківниця, колишній мусор і командир РеАДн 3 омсбр Качура Ольга "Корса" зробила "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалася і демілітаризувалася", - написав Штефан.

Що відомо про "Корсу"

Раніше Главред писав про те, що колишній підполковник міліції Ольга Качура з позивним "Корса", є навідницею "Градів" "Горлівського реактивного дивізіону".

За словами Качури, злочини бойовиків під її командуванням зафіксовані в районі Слов'янська, Дружківки, Горлівки, Дебальцевого і Зорянки.

У підпорядкуванні Корси перебувало 150 бойовиків. Режим дня побудований так само, як і в більшості підрозділів терористів.

Зазначимо, що Качура в минулому – працівниця правоохоронних органів України, вона проживала в Донецьку і переметнулася на бік ворога.

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ДНР Корса війна Росії та України
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