ЗСУ знищили на Півдні понад 20 окупантів, 4 танки, 3 польових пункти боєприпасів і 2 катери РФ

Знищено ще чотири російські танки Т-72 / Фото УНІАН

У середу, 1 червня, на півдні України Збройні сили ліквідували 21 російського загарбника, багато одиниць військової техніки перетворили на брухт.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, знищено зенітну і самохідну артилерійську установки військ РФ, а також чотири їхні танки Т-72, чотири одиниці броньованої й три – автомобільної техніки.

ЗСУ розбили три польових пункти боєприпасів противника і знищили два швидкісних десантних катери, які загарбники сховали в Дніпро-Бузькому лимані. Ворог тримав судна в готовності до відпрацювання диверсійно-розвідувальних дій, проте тепер він позбавлений такої можливості.

Крім того, за добу наші захисники "приземлили" три ворожі безпілотники.

"Безпілотні розвідники, які збирали інформацію з неба над Миколаївською областю, відзвітувати не встигли, оскільки були точно збиті нашими зенітно-ракетними підрозділами", – повідомили в ОК Південь.

Також наголошується, що в південній операційній зоні триває ведення бойових дій по зайнятих рубежах. Ворог не знаходить сил і підтримки для створення нових ударних угруповань і намагається компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами. Кілька ворожих гелікоптерів Мі-8 атакували позиції захисників України. На щастя, обійшлося без втрат.

Крім того, окупанти обстріляли Миколаїв з важкої ствольної артилерії типу "Піон" і реактивної системи залпового вогню Ураган. По житлових кварталах хаотично били 203 мм снаряди, а касетні – трощили промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, щонайменше, троє отримали поранення.

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Як повідомляв Главред, рано вранці в четвер, 2 червня, в Миколаєві пролунала низкасильних вибухів. Як пишуть Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, вибухи було чутно в різних районах міста.

Зазначимо, в Миколаївській області оголошували повітряну тривогу двічі за годину - о 4:21 і 5:18 ранку. Згодом стали з'являтися повідомлення про вибухи.

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