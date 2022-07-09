ЗСУ знищили дві ворожі ДРГ на Донбасі: вбито 13 окупантів, є полонені

Бійці ЗСУ відзначилися результативними діями 6 липня в Донецькій області.
Бійці Збройних сил України знищили на Донбасі дві розвідувально-диверсійні групи окупантів РФ.
Як розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк, в результаті ліквідовано 13 російських загарбників.
За його даними, бійці ЗСУ відзначилися результативними діями 6 липня в Донецькій області.
"ЗС РФ продовжує активно відправляти диверсійно-розвідувальні групи для виявлення позицій ЗС України, але більшість з них не повертається", - повідомив журналіст.
"Так, 6 липня в Донецькій області було знищено дві ДРГ, є інформація про загибель 13 військовослужбовців ЗС РФ. Крім того, кілька солдатів здалися в полон і тепер доповідають українським військовим про докладне розташування російських позицій і про наступальні плани.",- додав Цимбалюк.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів – уродженців Республіки Кабардино-Балкарія.
В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна та рядового Данила Дікова.
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