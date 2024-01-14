Російському населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні.

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У Росії проблеми із системою охорони здоров'я / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада

У звіті Міноборони Британії повідомили, що російське населення, найімовірніше, відчуває на собі вплив війни РФ в Україні на охорону здоров'я в Росії.

Російські ЗМІ повідомляють, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також повідомляється про дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії, передає розвідка Міноборони Британії.

Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових, вважають британські оглядачі.

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Уряд Росії також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через брак медичного персоналу та фінансові труднощі.

Нагадаємо, що у Росії істерять через перспективи створення армії ЄС. Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова знову влаштувала істерику. Цього разу скандальній російській чиновниці не сподобалася ідея Італії створити єдину європейську армію.

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