У звіті Міноборони Британії повідомили, що російське населення, найімовірніше, відчуває на собі вплив війни РФ в Україні на охорону здоров'я в Росії.
Російські ЗМІ повідомляють, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також повідомляється про дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії, передає розвідка Міноборони Британії.
Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових, вважають британські оглядачі.
Уряд Росії також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через брак медичного персоналу та фінансові труднощі.
Нагадаємо, що у Росії істерять через перспективи створення армії ЄС. Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова знову влаштувала істерику. Цього разу скандальній російській чиновниці не сподобалася ідея Італії створити єдину європейську армію.
Росія готує новий наступ під Харковом. Сухопутний наступ може розпочатися вже 15 січня. І російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює села Куп’янськ, Сватове та Кремінна, вважають у розвідці.
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