Іран розробив для Росії нову модель 'Шахеда': Sky News розкрило нові загрози для України

Новий дрон-камікадзе Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101.

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Окупанти мають дрони нового виробництва / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Іран розробив нову модель дрона-камікадзе Shahed-107 для війни Росії проти України. Окрім того, Тегеран близький до передавання Москві ракет класу "земля-земля".

Співрозмовник видання Sky News повідомив, що Іран вже міг запропонувати Росії декілька одиниць спеціально розробленого безпілотника в межах угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 млн дол.

Новий дрон-камікадзе Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним "хвостом". Цей дрон завдовжки близько 2,5 м і має розмах крил у 3 метри, завдяки чому БПЛА можна запускати з транспорту. Дальність польоту Shahed-107 - до 1500 км.

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Також передбачається, що дрон-камікадзе буде оснащений трансмітером для передавання відео. Такі розвідувальні можливості означають, що безпілотник можна використовувати задля ідентифікації цілей на лінії фронту, щоб завдавати ураження іншими дронами або системами озброєння.

Нагадаємо, що Іран готується відправити Росії "балістику". За словами американських чиновників, Іран вже надав Росії озброєні безпілотники, керовані авіабомби і артилерійські снаряди.

Стало відомом, що Іран і КНДР озброюють Путіна. Північна Корея вже постачає агресору Росії пускові установки і декілька десятків балістичних ракет. Водночас Москва веде перемовини з Іраном.

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