РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку.

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ЗСУ знищила багато техніки окупантів / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

Окупаційній армії Росії для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками Херсонської області виділили 17-й танковий полк. Це свідчить про інтенсивність російських втрат.

За даними видання Forbes, у середині 2023 року Кремль сформував нову польову армію навколо 70-ї механізованої дивізії, об'єднавши три механізовані полки - 24-й, 26-й та 28-й - з артилерійською бригадою та 17-м танковим полком.

Вже у вересні новосформована 18-та загальновійськова армія передислокувалася на лівий берег Дніпра в Херсонській області, де зіткнулася з 35-ю бригадою морської піхоти України, яка переправилася через Дніпро та закріпилася на плацдармі в Кринках на українському березі.

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Зараз 17-й танковий полк РФ відповідає за евакуацію десятків одиниць техніки, втраченої росіянами під час невдалих спроб вибити українських морських піхотинців з Кринків на Херсонщині.

"17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії вже два тижні намагається евакуювати пошкоджену та нерухому бронетехніку з активної зони бойових дій у районі Кринок", - зазначає Український центр оборонних стратегій.

Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку.

"Те, що цілий танковий полк із потенційно десятками танків T-90, присвячений завданням евакуації, говорить про інтенсивність російських втрат навколо Кринок", - пише видання.

За три місяці невдалих контратак через українські зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі, 18-та загальновійськова армія та інші формування на Херсоншині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра.

"Не всі втрати є повним списанням... Якщо росіянам вдасться відновити величезні кораблі та відправити їх на ремонтні підприємства. Ретельність, з якою українські бригади відновлюють власні пошкоджені машини, пояснює, чому, наприклад, майже всі українські 21 Leopard 2A6 німецького виробництва отримали пошкодження, але, можливо, половина з них все ще в строю", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, що Гуменюк розповіла про ситуацію біля Кринок. Українські військові у вкрай важких умовах утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та навіть розширюють плацдарм. При цьому російські окупанти продовжують намагатися штурмувати позиції ЗСУ.

На Херсонщині ворог атакує "м'ясними штурмами". За добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак, внаслідок чого росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.

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