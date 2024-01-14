УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

Юлія Закрепа
14 січня 2024, 15:29
Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку.
РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації
ЗСУ знищила багато техніки окупантів / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

Окупаційній армії Росії для евакуації своєї пошкодженої техніки під Кринками Херсонської області виділили 17-й танковий полк. Це свідчить про інтенсивність російських втрат.

За даними видання Forbes, у середині 2023 року Кремль сформував нову польову армію навколо 70-ї механізованої дивізії, об'єднавши три механізовані полки - 24-й, 26-й та 28-й - з артилерійською бригадою та 17-м танковим полком.

Вже у вересні новосформована 18-та загальновійськова армія передислокувалася на лівий берег Дніпра в Херсонській області, де зіткнулася з 35-ю бригадою морської піхоти України, яка переправилася через Дніпро та закріпилася на плацдармі в Кринках на українському березі.

відео дня

Зараз 17-й танковий полк РФ відповідає за евакуацію десятків одиниць техніки, втраченої росіянами під час невдалих спроб вибити українських морських піхотинців з Кринків на Херсонщині.

"17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії вже два тижні намагається евакуювати пошкоджену та нерухому бронетехніку з активної зони бойових дій у районі Кринок", - зазначає Український центр оборонних стратегій.

Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку.

"Те, що цілий танковий полк із потенційно десятками танків T-90, присвячений завданням евакуації, говорить про інтенсивність російських втрат навколо Кринок", - пише видання.

За три місяці невдалих контратак через українські зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі, 18-та загальновійськова армія та інші формування на Херсоншині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра.

"Не всі втрати є повним списанням... Якщо росіянам вдасться відновити величезні кораблі та відправити їх на ремонтні підприємства. Ретельність, з якою українські бригади відновлюють власні пошкоджені машини, пояснює, чому, наприклад, майже всі українські 21 Leopard 2A6 німецького виробництва отримали пошкодження, але, можливо, половина з них все ще в строю", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, що Гуменюк розповіла про ситуацію біля Кринок. Українські військові у вкрай важких умовах утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та навіть розширюють плацдарм. При цьому російські окупанти продовжують намагатися штурмувати позиції ЗСУ.

На Херсонщині ворог атакує "м'ясними штурмами". За добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак, внаслідок чого росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ новини Херсона
Реклама

Головне за день

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

15:48 Україна
РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

15:29 Україна
Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

14:54 Україна
Всі головні новини

Популярне

Буде 3 перемоги : чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз 18745

"Буде 3 перемоги": чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз

Гороскоп на завтра 15 cічня 2024: Стрільцям прийшов час заробити, Рибам - конфлікт 14873

Гороскоп на завтра 15 cічня 2024: Стрільцям прийшов час заробити, Рибам - конфлікт

Чому деякі коти мають білі лапи та живіт: відповідь вразить кожного 8436

Чому деякі коти мають білі лапи та живіт: відповідь вразить кожного

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом 7871

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

Останні новини

15:48

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

15:29

РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

15:14

"Гола вечірка" для двох: Джигурда та Волочкова зганьбилися п'яними танцями

14:54

Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

14:49

У Кремлі вибухнула "війна кланів": Путін "наїхав" на Патрушева і Шойгу - ISW

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуІлія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по Ємену
14:47

Про це знають одиниці: як потрібно пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С

14:40

Гороскоп Таро на тиждень з 15 до 21 січня: Леву - безмежний потенціал, Стрільцю - полегшення

14:27

Немає ліків та персоналу: розвідка Британії розкрила, як росіяни "страждають" через війну

13:58

Буде погано: лікар Габорець назвав найнебезпечнішу їжу для серцяВідео

Реклама
13:51

Лілія Подкопаєва розчулила кадрами з дуже вагітним животиком

13:39

Заборона на згадку ЗСУ в рекламі: Pepsi влипла в скандал через війну в Україні

13:26

Луска не буде розлітатися по всій кухні: як почистити рибу без ножа

13:20

Готувались 30 років: експерт оцінив ймовірність заміни Лукашенко і назвав прізвище

13:16

Китайський гороскоп на 15 січня 2024: Бик - терпіть, Кролик - відкрийтеся іншим

12:58

Масовані удари на Сході: експерт пояснив, чи чекати на нову війну

12:46

Це більше ніж просто альянс: Зеленський розкрив деталі угоди із Британією

12:43

"Мед - дуже вже небезпечний предмет": рецензія на фільм "Бджоляр"Відео

12:30

Сергій Притула розповів, як проходить військово-лікарську комісію

12:23

Як приготувати ідеальні яйця пашот у мікрохвильовці: жінка вразила методомВідео

11:58

Три "гарячі точки" на передовій: Залужний розкрив новий план для ЗСУФото

Реклама
11:55

Лише люди з "орлиним зором" вгадають тварину за 4 секунди: надзвичайно складна загадка

11:47

Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару

11:11

Іран розробив для Росії нову модель "Шахеда": Sky News розкрило нові загрози для України

11:06

Приготує навіть дитина: простий рецепт карамелі з трьох інгредієнтів за 20 хвилин

11:00

Оптична ілюзія для найуважніших: лише одиниці зможуть знайти панду серед єнотів

10:57

Потрібен тільки телефон: як зрозуміти, що в магазині підкручені ваги

10:41

Величезні втрати в живій силі: полковник ЗСУ розповів про ситуацію в Авдіївці

10:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня 2024: кого завалить грошима

10:10

"Стягнули 10 тисяч росіян": окупанти хочуть вибити ЗСУ із плацдарму в Кринках

09:57

Чи готова Росія до затяжної війни?Погляд

09:53

Пенсії в Україні суттєво зростуть: хто буде отримувати більше вже з 1 березня

09:49

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня: Водоліїв врятують друзі, Овни - готові ризикувати

09:35

Ізраїль готує нарощування військової потужності: до чого готується держава

09:10

Гороскоп на завтра 15 cічня 2024: Стрільцям прийшов час заробити, Рибам - конфлікт

08:47

Росіяни все частіше збивають власні дрони: в ISW пояснили панічні дії окупантів

08:20

Росіяни готуються висадити десантні бригади в українському тилу - ISW

07:23

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю позиції ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

06:43

Американці нарешті наважилисяПогляд

05:30

Якими будуть ракетні атаки РФ до кінця зими: Світан спрогнозував інтенсивність

05:25

Треба знайти злодія за 6 секунд: тільки найкмітливіші впораються із завданням

Реклама
04:15

Внук-тезка Віталія Білоножка розповів, що дід говорив йому перед смертю

03:45

Чому не можна дарувати ножі: яку біду це може накликати

02:05

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

01:30

Що буде з курсом долара в Україні до кінця січня - прогноз банкіра

00:15

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів

13 січня, субота
23:58

"Ми можемо пройти": військовий експерт назвав дві умови для прориву ЗСУ

23:15

Нестаріюча Мадонна здивувала красивим гламурним образом

23:14

Цибуля та часник будуть свіжими впродовж трьох місяців: геніальний лайфхак

22:59

Джинси оверсайз і підтягнутий прес: Тіна Кароль показала незвичайну себе

22:57

Як не помилитися з вибором праски: поради та рекомендації

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти