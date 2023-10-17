Масований удар по аеродромах: у Повітряних силах розкрили ціль операції

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нічні удари по аеродромах в Луганську та Бердянську. Також стало відомо, що саме стало ціллю Сил оборони.

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Юрій Ігнат прокоментував нічні удари по аеродромах в Луганську та Бердянську / Колаж Главред, фото:MilitaryAviation.in.UA/Facebook, twitter.com/hwtnv

Ураження російських військових аеродромів є важливою стратегічною метою для України, оскільки ці аеродроми є базами для розташування вертольотів, які операційно діють близько до лінії фронту. Вони здатні використовувати протитанкові керовані ракети для атаки військової техніки українських сил. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Що, як і чим було уражено я не маю можливості вам про це говорити. Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті і на передній лінії. Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту… На жаль, в окупантів вертолітна техніка більш сучасна, більш сучасне озброєння. Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас", – пояснив Ігнат.

Водночас, мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що біля тимчасово окупованого Бердянська вибухи почалися вночі приблизно о 2 годині ночі. Зрештою стало відомо, що ворог також зазнав шалених втрат у своїй зброї.

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"Сьогодні ми вже маємо офіційне підтвердження, що була ліквідація поблизу Бердянського аеропорту, де ворог також розмістив свою військову базу і склади з боєприпасами", – сказав мер Мелітополя.

Він відзначив, що відразу ж після цього ворожі телеграм-канали почали поширювати повідомлення про те, що їх "система протиповітряної оборони спрацювала на відмінно". Однак місцеві мешканці категорично заперечували цю інформацію, оскільки вибухи на складі тривали до 4 години ранку.

"У висновку, ліквідовано черговий склад боєприпасів і ворогу буде складніше побудувати логістику до Запорізької лінії фронту, тому що Бердянськ – це один з основних складів, звідки вони перевозять зброю", – розповів Федоров.

Мер Мелітополя додав, що сили опору на тимчасово окупованій території Запоріжжя суттєво ускладнили логістику окупантів.

Удари по аеродромах з технікою ворога

Нагадаємо, як раніше повідомяв Главред, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удари по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram повідомили, що удари українських військових були успішними, але про їхні конкретні результати не повідомляється.

25 вересня в результаті удару безпілотників по військовому аеродрому "Халіно" в Курської області знищено офіцерів авіаційного полку армії країни-агресора. Відзначається, що безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.

Також, у ніч на четвер, 21 вересня, Служба безпеки України і Військово-морські сили ударили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Для атаки були використані ракети "Нептун" українського виробництва.

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