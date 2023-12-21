Потужний результат: скільки територій контролюють ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Російські окупанти не відмовилися від своїх планів вибити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини, але успіхів не мають.

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ЗСУ відбили за добу понад 30 ворожих штурмів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти намагаються витіснити українських військових з лівого берега Херсонської області - за минулу добу ворог здійснив понад 30 штурмів. Однак ЗСУ відбивають ворожі атаки і контролюють там смугу в кілька кілометрів. Про це повідомила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, загарбники не відмовилися від своїх планів вибити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини, але успіхів не мають.

"Це дуже потужний результат, враховуючи те, що зараз під нашим контролем смуга в кілька кілометрів, а у ворога надвеликий потенціал на лівому березі. Однак ми бачимо велику кількість ворожої техніки, спаленої на цій ділянці – це результат, зокрема, і потужної контрбатарейної підтримки, яку мають підрозділи, які виконують бойове завдання", – розповіла речник Сил оборони Півдня.

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Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомили у своєму звіті, що станом на 20 грудня українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські блогери стверджують, що українські війська перекидають обмежені сили в район Кринок і тримають оборонні позиції в будівлях під сильними ударами російських безпілотників, артилерії та авіації на східному березі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу українські війська відбили 37 атак на позиції на східному березі.

Як повідомляв Главред, ситуація на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області є складною, оскільки російські війська там перевищують за чисельністю українські. Але ЗСУ мають перевагу в мотивації. Про це повідомила прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк та заінтригувала, як ЗСУ звільнятимуть окуповану Херсонщину.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що плацдарм на лівобережжі Херсонщини є дуже важливим для ЗСУ на оперативно-тактичному рівні. Активність українських військ на цьому напрямку змусила противника утримувати значні військові сили.

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