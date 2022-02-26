ЗСУ збили ще один Іл-76 РФ: у Києві розгорнулися запеклі бої

Під Києвом збили Іл-76 РФ / avia-uca.com.ua

У небі над Київською областю знищено ще один військово-транспортний літак РФ з десантом.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Збитий Іл-76 над Білою Церквою. 60 диверсантів затримано на Троєщині в м. Києві", розповіли в Держспецзв'язку.

Крім того, в Києві тривають запеклі бої захисників України з російськими окупантами.

Як пише Сьогодні, ворогу вдалося проникнути до столиці України, де він зустрів запеклий опір бійців ЗСУ.

Реклама

Очевидці повідомляють про вибухи і перестрілки в районі метро Берестейська, Шулявська (де розташована військова частина), а також на Солом'янці.

"Більше 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки і зоопарку за останні 10 хвилин. Терміново йдіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких", - розповіли в Держспецзв'язку.

Раніше повідомлялося про те, що війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бійці ЗСУ збили ворожий літак в районі Василькова Київської області, уточнили в Генштабі.