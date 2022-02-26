"Помста за Луганськ": ЗСУ збили Іл-76 РФ з десантом і три "вертушки"

Російський Іл-76 з десантом знищили ППО України / oruzhie.info

Війська ППО України знищили російський військово-транспортний літак Іл-76, який перевозив ворожий десант.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бійці ЗСУ збили ворожий літак в районі Василькова Київської області, уточнили в Генштабі.

"Це помста за Луганськ 2014", - підкреслили українські військові.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що Іл-76 РФ був знищений українським винищувачем Су-27.

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Там додали, що ворог намагається висадити десант в районі Василькова.

У командуванні ЗС ЗСУ повідомили, що близько півночі сили ППО ЗСУ знищили в районі проведення ООС винищувач РФ Су-27 і ворожий вертоліт.

За даними глави фракції Слуга народу Давида Арахамії, в ході боїв за Васильків ЗСУ знищили два ворожих вертольоти, а також винищувач РФ.

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Раніше повідомлялося про те, що українська система протиповітряної оборони знищила кілька балістичних ракет росіян і, щонайменше, два літаки РФ.

"Наша система протиповітряної оборони сьогодні знищила кілька балістичних ракет і як мінімум два літаки повітряно-ракетних сил РФ", - кажуть українські військові.