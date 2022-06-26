ЗСУ розгромили ворога на Донбасі: штурм РФ провалився, в окупантів великі втрати

На Бахмутському напрямку ворог здійснював потужний обстріли позицій ЗСУ.
Українські захисники відбили штурмові дії агресора і завдали значної шкоди російським окупантам в районі Павлівки на Бахмутському напрямку.
Як розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України, на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми та Нью-Йорка.
"Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли", - сказано в повідомленні Генштабу.
Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.
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