Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

Західні дипломати кажуть, що окупанти обладнали кілька оборонних ліній, які важко подолати.

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На Заході оцінили контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Малоймовірною є ймовірність того, що ЗСУ зможуть досягти певного прогресу на полі бою протягом наступних кількох тижнів, який змінить баланс війни з РФ.

Про це заявив високопоставлений західний дипломат в інтерв'ю CNN. При цьому на Заході все більше усвідомлюють нереалістичність початкових очікувань від українського контрнаступу,

Демократ від Іллінойсу Майк Квіглі, який нещодавно повернувся із зустрічей в Європі з американськими командирами, які тренують українські бронетанкові війська, каже, що настає найскладніший час війни і оцінки стають все більш тверезими.

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Основним викликом для українських військ залишається прорив через оборонні лінії Росії в східній і південній частинах країни, які оснащені десятками тисяч мін і розгалуженою мережею окопів.

Як стверджується в матеріалі, українські війська зазнали там "приголомшливих втрат", що змусило українське командування затримати деякі підрозділи для перегрупування і зменшення втрат.

Західні дипломати кажуть, що окупанти обладнали кілька оборонних ліній, і ЗСУ насправді не пройшли першу лінію оборони РФ.

"Навіть якщо вони будуть продовжувати воювати протягом наступних кількох тижнів - якщо вони не змогли здійснити більше проривів протягом останніх 7-8 тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, з більш виснаженими силами, здійснять їх?", - задаються питаннями на Заході.

При цьому експерти звертають увагу на те, що осінь погіршить погодні та бойові умови, що дає українським силам обмежений час для просування вперед.

Високопоставлений американський військовий чиновник назвав відсутність прогресу на місцях однією з причин того, що українські війська частіше завдають ударів по російській території, "намагаючись показати вразливість Росії".

Західні чиновники також визнають, що початкові очікування були "нереалістичними" і тепер сприяють тиску на Україну з боку деяких партнерів, щоб почати мирні переговори, в тому числі розглянути можливість територіальних поступок.

Ще одна проблема - ймовірність того, що зростаючий розрив між очікуваннями і результатами призведе до "гри в звинувачення" між українськими чиновниками і їх західними прихильниками, що може створити розбіжності всередині альянсу союзників.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Олексій Данілов назвав головну проблему у звільненні територій. Українським військовим ніхто не ставив дедлайнів по звільненню територій, а говорити про графіки можуть лише ті люди, які насправді не розуміють, що таке війна, сказав він.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали про те, що ЗСУ виходять на найважливіші висоти, є три напрямки наступу. Сили оборони України просунулися на фронті. Вони послабили "оборону" окупантів Росії, порушили їхню логістику та отримали плацдарм для подальшого руху. Тепер ЗСУ можуть піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька, просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, потім до Мелітополя, щоб ізолювати Кримський півострів і всі російські війська.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень сказав, що визволення Старомайорського було унікальним. Українським бійцям довелося просуватися крізь тотальне мінування окупантами території. Експерти вважають, що ЗСУ вдалося зруйнувати першу лінію "оборони" загарбників.

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