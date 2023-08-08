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Міноборони РФ видало цинічну заяву про удар по Покровську: у ЗСУ відповіли на брехню

Юлія Куришко
8 серпня 2023, 16:58 оновлено 8 серпня, 17:22
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Пропагандисти РФ поширюють інформацію, що ніби у Покровську вразили пункт управління об'єднаного угруповання українських військ "Хортиця".
Міноборони РФ видало цинічну заяву про удар по Покровську: у ЗСУ відповіли на брехню
Міноборони РФ збрехало про удар по Покровську / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/+LV7tr2_vgu02NjAy

Міноборони країни-агресорки Росії видало абсурдну і неправдиву іноформацію про жорстоку ракетну атаку по Покровську.

Так, у Міноборони РФ стверджують, що окупанти вразили "передовий пункт управління" у Покровську, передає російське BBC News.

"Наступного дня після обстрілу Покровська Донецької області, внаслідок якого в місті постраждали готель та багатоквартирний будинок та загинули щонайменше семеро людей, Міністерство оборони Росії заявило, що завдало удару в районі "Червоноармійська" по передовому пункту управління об'єднаного угруповання українських військ "Хортиця", - повідомили у виданні.

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Реакція ЗСУ

У свою чергу речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі УП спростував нову заяву пропагандистів Кремля.

"Ця інформація брехливої російської пропаганди, звісно, не відповідає дійсності. Вони вже третій чи четвертий раз "знищують" цей пункт управління. Російські терористи продовжують воювати із мирними людьми. Відповідь ворогу від "знищеного" колективу "Хортиці" буде надходити й надалі", - додав Череватий.

Ракетна атака по Покровську

Нагадаємо, що ввечері 7 серпня російські окупанти вдарили двома ракетами по Покровську. Росія завдала двох ракетних ударів по Покровську Донецької області та частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.

Стало відомо про жертв ракетної атаки у Покровську: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7. Росія атакувала двічі "Іскандерами". Першою метою окупантів були цивільні, другою - служби, які приїхали рятувати постраждалих.

Росіяни чекали і знали, що люди прийдуть на допомогу. У ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську. Такими атаками росіяни хочуть зламати волю українців до спротиву та показати свою безжальність, що вони не зупиняться ні перед чим, вважає Череватий.

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