Топ-політик з Кремля з дружиною вкрали і насильно удочерили 10-місячну дівчинку з Херсона - ВВС

Російський політик Сергій Миронов таємно удочерив викрадену з Херсона російськими військами 10-місячну дівчинку і змінили її ім'я і громадянство.

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Дівчинку Маргариту оперативно забрали в Москву і змінили її особисті дані - на честь політика Сергія Миронова / колаж Главред, фото УНІАН

Великий політик-путініст і лідер політичної партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов в наказовому порядку удочерив 10-місячну Маргариту Прокопенко, яку російські окупанти викрали з Херсонського обласного будинку дитину. Про це йдеться в розслідуванні британського BBC.

За даними журналістів, 70-річний Миронов і його дружина, 55-річна Інна Варламова, "удочерили" Маргариту Прокопенко, яка була наймолодшою за віком в Херсонському обласному будинку дитини. Там жили діти, які мали проблеми зі здоров'ям, чиї батьки були позбавлені авторських прав або померли.

Мама Маргарити відмовилася від дитини незабаром після її народження, а місцезнаходження батька було невідоме.

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Лікар Наталія Лютикова, яка вела лікування немовлят у лікарні, сказала, що дівчинка була дуже усміхненою і любила обніматися.

Маргарит Прокопенко була наймолодшою з вихованців обласного будинку дитини в Херсоні / ВВС

У серпні 2022 року Маргарита хворіла на бронхіт, і саме в той час в лікарні з'явилася жінка в бузковій сукні. Вона представилася начальником у справах дітей з Москви. Після її від'їзду лікарю подзвонив чиновник з РФ і наказав зібрати речі Маргарити для дороги. Через тиждень дівчинка одужала, і за нею приїхали чоловіки у військовій формі.

Через сім тижнів з дитбудинку вивезли інших дітей. Чоловіки, які приїхали за маленькими українцями, сказали, що везуть їх до тимчасово окупованого Криму і, мовляв, це все ‒ "гуманітарна місія".

Журналісти BBC відзначили, що шукати Маргариту довелося протягом п'яти місяців. Вдалося з'ясувати, що "таємничою жінкою в бузковій сукні" виявилася Інна Варламова.

Далі вдалося з'ясувати, що дівчинку оперативно забрали в Москву і змінили її особисті дані - ім'я та громадянство.

"Маргариту Прокопенко перейменували в Марину Миронову на честь її прийомного батька Сергія Миронова. Місцем її народження вказано Подольськ. Російський уряд заявив, що нічого не знає про справу Маргарити і не може коментувати", — підсумували у ВВС.

На даний момент офіційний Київ заявляє, що вдалося ідентифікувати 19546 дітей, які були вивезені окупантами в країну-агресор Росію. І вдалося повернулося менш як 400. Природно, офіційна Москва заперечує всі ці дані.

Викрадення Росією українських дітей

Ще на початку нинішнього року за такі злочини, як викрадення та насильницька депортація росіянами українських дітей під час війни, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.

Як вважають закордонні слідчі, ще з самого початку повномасштабного вторгнення режим диктатора Путіна вивозить українських дітей на територію РФ, називаючи ці заходи "евакуацією".

Як встановили міжнародні органи, це ніяка не евакуація, а чистої води викрадення і геноцид, оскільки в Росії юним українцям змінюють прізвища в документах і взагалі всіляко намагаються стерти ідентичність.

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