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ЗСУ проводять атаки на лівому березі Херсонщини: де йдуть бойові дії

Анна Багрій
2 листопада 2023, 08:19
Українські військові зберігають позиції в Кринках, де продовжують зміцнювати свої позиції.
ЗСУ проводять атаки на лівому березі Херсонщини: де йдуть бойові дії
Війна в Україні / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Українські військові утримують позиції і проводять атаки на лівому березі Херсонської області. Вони атакували біля Пойми і Піщанівки, а також ведуть бойові дії біля Кринок. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW з посиланням на російських блогерів, українські військові зберігають позиції в Кринках, де продовжують зміцнювати свої позиції. Там окупанти завдають важких авіаударів та ударів термобаричної артилерії. Російський військовий блогер заявив, що українські війська замінували район поблизу Кринок, щоб утруднити атаки російської піхоти в цьому районі.

За повідомленнями ISW, 1 листопада українські військові завдали ударів по тилових районах Росії на півдні України. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські війська збили сім українських ракет, націлених на окупований Крим, над окупованою Херсонською областю. Дві ракети впали в занедбаному районі на Арабатській стрілці, не завдавши шкоди або жертв.

відео дня

Російська окупаційна влада встановила димові завіси на мосту через Керченську протоку імовірно у відповідь на ракетну загрозу, але один російський блогер охарактеризував димові завіси як "припарку для мерця", зазначивши їх неефективність.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на Лівому березі Херсонської області на північ від Підстепного. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Прессекретар Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. За її словами, сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне і географічне просування ще рано.

Військовий експерт, колишній начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що на Лівому березі Дніпра в Херсонській області підрозділи Збройних сил України можуть вести наступальні дії з трьох плацдармів:

Перший плацдарм - в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок, до яких поки наблизитися неможливо.

Другий плацдарм - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка та Пойма.

Третій плацдарм ЗСУ розташовується на групі островів від Козацьких таборів до Кринок.

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