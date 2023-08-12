Війська РФ послабилися на Запоріжжі, прориви ЗСУ можуть стати вирішальними - ISW

У армії України є потенціал, щоб атакувати на півдні, в районі Бахмута і стримувати окупантів уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, вважають аналітики.

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Бічні дисклокації, які проводять війська РФ, можуть призвести до їхньої подальшої деградації - ISW / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ

Контрнаступальні операції ЗСУ суттєво послабили сили військ окупантів країни-агресора Росії, які "обороняються" в Запорізькій області. Внаслідок цього росіяни змушені перекидати підрозділи на проблемні лінії фронту, тим самим забираючи їх з інших ділянок. Деградація російських військ може призвести до того, що будь-який прорив армії України здатний стати вирішальним. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що бічні дисклокації російських окупаційних військ свідчить про те, що ЗСУ серйозно послабили російські підрозділи в Запорізькій області, де українським силам вдалося досягти тактичних успіхів. Тепер командування РФ змушене там зміцнюватися.

Як стверджують аналітики, у росіян немає оперативних резервів, тому доведеться проводити більше бічних дисклокацій, щоб посилити свої позиції на певних ділянках фронту. І такі кроки можуть послабити їхні позиції на інших ділянках, звідки перекидаються сили і засоби.

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Війська РФ стягнули сили в район Куп'янська і Сватового

На думку аналітиків, "елітні" російські окупанти стягнуті контрнаступом ЗСУ в район Бахмута, а росіяни сконцентрували значну кількість військ у районах Куп'янська і Сватове, щоб відвернути сили оборони України від локацій, де йдуть контрнаступальні операції.

"Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні удари на цих ділянках, російським силам, ймовірно, буде потрібен деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для бічних передислокацій, не відкриваючи ділянки фронту для успішних українських контратак", - відзначають фахівці.

Також в Інституті війни підкреслили, що у ЗСУ є резерви, щоб проводити ротацію підрозділів замість їхньої передислокації. Ймовірно, армія України здатна підтримувати деградацію військ РФ на півдні і в районі Бахмута і тримати оборону вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

В таких умовах будь-який прорив ЗСУ може стати вирішальним.

"Російські бічні передислокації, швидше за все, підвищать ймовірність того, що російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки в разі прориву України. Таким чином, подальша деградація російських сил, що обороняються, створює можливості для будь-якого українського прориву, який може стати вирішальним", - підкреслюється в звіті ISW.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 11 серпня сказав, що ЗСУ перехопили ініціативу на фронті. Окупанти Росії відійшли в "оборону" під тиском сил оборони України.

ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у Запорізькій області, вважають в Інституті вивчення війни. Згідно з даними американських аналітиків, українські війська, ймовірно, досягли північних околиць населеного пункту Работине.

Армія України продовжує просування на Мелітопольському напрямку і звільняє свої території. На деяких ділянках фронту доводиться оборонятися, оскільки ворог намагається контратакувати, розповів представник ЗСУ Сергій Кузьмін.

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