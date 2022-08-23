ЗСУ перетворили на брухт новітню російську станцію супутникового зв'язку Ауріга

Станція супутникового зв'язку Ауріга була на озброєнні лише російської армії / скріншот

Захисники України знищили новітню мобільну станцію супутникового зв'язку Ауріга, яка перебуває на озброєнні лише російської армії.

Відео знищення станції супутникового зв'язку опублікував Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

На кадрах видно, як українські захисники наводять на техніку окупантів ціль і завдають удару, після чого Ауріга росіян загоряється.

"Ця "аналоговнет" станція перебуває на озброєнні лише Росії, але була помічена в Сирії", — йдеться у повідомленні.

Довідка. Ауріга - це сучасна станція захищеного супутникового зв'язку між командуванням та передовими частинами армії. Її прийняли на озброєння РФ в 2014 року. Вона має складну конструкцію. Її може розгортати за 10 хвилин всього одна людина.

Станцію кілька разів помічали в Сирії. Крім цього, її також зустрічали в Київській області в перші місяці повномасштабної війни.

Як повідомляв Главред, травні Збройні Сили України знищили під Харковом гордість російського танкобудування-новітній танк Т-90М "Прорив". Відомо, що вартість однієї експортної одиниці становить 3-4 мільйони доларів. На озброєння російської армії він був прийнятий лише в 2020 році. Згідно з відкритими даними, в російські танкові частини надійшло тільки 40 одиниць Т-90М.

Крім того, українські військові знищили російський броньований автомобіль підвищеної захищеності - КамАЗ "Тайфун". Йому немає аналогів. Він відноситься до машин класу MRAP – захищений від мін і засідок.

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