УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ повалили вишку зв'язку в Росії: не встояла й кілька секунд

15 серпня 2022, 14:59

Це вдалося зробити за допомогою дрона-камікадзе.

вышка в России
ЗСУ знищили вишку зв'язку у Росії / Колаж фото скріншот

Українські військові знищили вишку зв'язку в Росії. Це вдалося зробити за допомогою дрона-камікадзе. Про це повідомляє радіо "Армія FM".

"Дрон-камікадзе потрапив в російську вишку зв'язку недалеко від українського кордону", - йдеться у повідомленні.

Високоточний удар був здійснений по нижній частині вишки. Після цього вони протрималась всього декілька секунд і завалилась на землю.

Поки невідомо, де саме це сталося, однак можна припустити, що мова йде про східний кордон України з РФ.

Нагадаємо, українські партизани підірвали залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя. Через це уже дві доби ешелони з окупованого Криму не можуть рухатися до Мелітополя. Після підриву моста окупанти з неділі, 14 серпня, почали проводити масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах. Проте їм не вдалося знайти жодного партизана.

Раніше стало відомо про два вибухи у Мелітополі. Один з них прогримів біля міського військкомату, інший - у лісопарку. Відомо, що окупанти завозили до лісопарку велику кількість військової техніки.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:13

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT веде переговори про партнерство з легендарним іспанським футбольним клубом

16:08

Правила розрахунку пенсій перепишуть: як враховуватимуть "військові" зарплати - рішення Ради

16:06

"Втомилася від цієї гидоти": розкрита правда про відносини між Пугачовою і Кіркоровим

16:03

Кухар Путіна зник після вибухів на базі ПВК Вагнера: нові деталі удару ЗСУВідео

15:58

Посміховисько: в мережу злили, як без фонограми співає головна зірка РосіїВідео

Реклама
15:32

Приголомшливий бісквітний рулет з варенням: простий рецепт на кожен деньВідео

15:26

"Їх у росход": бучанський кат з РФ розповів про звірства і вбивства на КиївщиніВідео

15:25

Російські еліти хочуть припинення війни: за спиною Путіна вже звернулися до Заходу – Mirror

15:18

Як надалі відбуватиметься мобілізація до ЗСУ: детальне роз'ясненняВідео

15:07

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопадаВідео

15:06

Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист

14:59

ЗСУ повалили вишку зв'язку в Росії: не встояла й кілька секундВідео

14:59

Український актор "порвав" пародією на росіянку, яка не хоче виїжджати з Криму після "бавовни"Відео

14:35

Деякі господині солять одяг при пранні, а інші їм заздрять: в чому секрет

14:24

Повня у вересні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати неприємності

14:15

У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина – ГайдайВідео

14:03

"Неймовірна і магічна": Настя Каменських у напівпрозорій сукні розвіяла чутки про вагітність

13:58

"Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з МелітополяВідео

13:40

Галкін розповів, на що здатні Бабкіна і Долина заради крихти з панського столу Путіна

13:37

"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у ПопаснійВідео

Реклама
13:32

"Котел сформований": Жданов розповів про прогрес ЗСУ у звільненні ХерсонаВідео

13:23

День ангела у вересні 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

13:18

Залишили в ліжку півпляшки горілки: Олег Скрипка розповів, як росіяни розорили його дачу в БучіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 серпня 2022: Тільцям - великий куш, Левам - здійснення бажань, Рибам - пліткиВідео

12:43

"Подумайте про свою репутацію": у Зеленського розкритикували Червоний Хрест через бездіяльність

12:37

Залужний потужно звернувся до польських військових: "разом переможемо!"Відео

12:28

Максим Галкін звернувся до хейтерів: "Крикливі ідіоти, я не намагаюся комусь щось доводити"Відео

12:25

Зірка фільму про Росомаху приїхав до Києва підтримати українцівВідео

12:11

Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: існує серйозний ризик витоку радіаціїВідео

11:53

Двох людей накрило обстрілом біля зупинки: окупанти атакували Харків, є пораненіВідео

11:46

У Мережі з'явилося відео вибуху міни на пляжі в затоці: є загиблі

11:38

Смажені павуки та смертоносна риба фугу: які фуд-відкриття зробив Дмитро Комаров у Світі навиворіт

11:35

ЗСУ зайняли правильну позицію: близько 12 тис. окупантів опинилися в пастці на ХерсонщиніВідео

11:16

"Кухар Путіна" сам відсидів 10 років: експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війніВідео

11:04

ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52: момент потрапив на відеоВідео

11:01

Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

10:46

Путін у психозі, а РФ наступатиме на Україну знову: таролог дала невтішний прогноз

10:36

"Російська – не мова Путіна": зірка "Сватів" відмовився переходити на українську

10:31

Волкер пояснив скандальні заяви Трампа про Україну

10:11

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

Реклама
09:50

Поїхав у труні в Челябінську область: ЗСУ ліквідували майора окупантівВідео

09:50

У Росії заявили, що Казахстан ніколи нібито "не мав своїх земель, бо це територія Росії"Відео

09:45

У Кремля болючий провал на Донбасі: у британській розвідці назвали причини

09:09

Удар по штабу вагнерівців у Попасній: Гайдай підтвердив знищення окупантівВідео

08:46

Мер Києва Віталій Кличко розлучається

08:44

Гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВідео

08:38

Улюблена іграшка Путіна виявилася бракованою: скільки Кремль збирається продовжувати війнуПоглядВідео

08:33

"Хребет армії РФ ще не зламався": генерал ЗСУ заявив, що війна буде затяжноюВідео

08:26

Окупанти тікатимуть: Херсон можуть звільнити без вуличних боїв - експертВідео

07:47

Ешелони з Криму вже не їдуть дві доби: партизани підірвали міст біля Мелітополя

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижні
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти