ЗСУ повалили вишку зв'язку в Росії: не встояла й кілька секунд

ЗСУ знищили вишку зв'язку у Росії / Колаж фото скріншот

Українські військові знищили вишку зв'язку в Росії. Це вдалося зробити за допомогою дрона-камікадзе. Про це повідомляє радіо "Армія FM".

"Дрон-камікадзе потрапив в російську вишку зв'язку недалеко від українського кордону", - йдеться у повідомленні.

Високоточний удар був здійснений по нижній частині вишки. Після цього вони протрималась всього декілька секунд і завалилась на землю.

Поки невідомо, де саме це сталося, однак можна припустити, що мова йде про східний кордон України з РФ.

Нагадаємо, українські партизани підірвали залізничний міст поблизу окупованого Мелітополя. Через це уже дві доби ешелони з окупованого Криму не можуть рухатися до Мелітополя. Після підриву моста окупанти з неділі, 14 серпня, почали проводити масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах. Проте їм не вдалося знайти жодного партизана.

Раніше стало відомо про два вибухи у Мелітополі. Один з них прогримів біля міського військкомату, інший - у лісопарку. Відомо, що окупанти завозили до лісопарку велику кількість військової техніки.

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