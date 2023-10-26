ЗСУ пішли парадоксальним шляхом, РФ опиниться у "дивній ситуації" - експерт

ЗСУ зможуть замість анонсованого звільнення Токмака рушити на лівобережжя Херсонської області. Тоді російське угруповання може опинитися у "дивному становищі", розповів в чаті Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.
За його словами, вихід ЗСУ до Азовського узбережжя до кінця року буде проблематичним. Але українські сили пішли парадоксальним шляхом - бої йдуть на Лівому березі Дніпра, нагадав Ягун.
"Це свідчить про те, що ворог прорахувався, подумавши, що ми кинули всі свої резерви на південь і схід, а за Дніпром у нас нічого не залишилося. Росіяни сподівалися, що всі свої сили ми зосередимо на півдні і сході і оголимо деякі ділянки фронту вздовж берега Дніпра", - пояснив він.
Ягун додав, що для росіян буде вкрай неприємно, якщо ЗСУ справді зможуть просунутися на лівобережжі і захопити там значний плацдарм.
"Якщо так станеться, ми справді зможемо вийти на узбережжя, але не Азовського, а Чорного моря, ближче до Чонгару. Тоді росіяни взагалі не будуть розуміти, що робити, адже угруповання російських військ, яке знаходиться в Запорізькій і Херсонській областях, опиниться в дивній ситуації", - сказав Ягун.
Тому, припустив Ягун, росіянам доведеться вчергове зробити "жест доброї волі".
Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:
Хто такий Віктор Ягун
Віктор Ягун-український військовий, цивільний активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
Ситуація на лівому березі Херсонщини
Нещодавно американські аналітики з Інституту вивчення війни заявили про висадку українських морпіхів на лівий берег Дніпра в Херсонській області.
Повідомлялося про бої в районі Кринки і просування ЗСУ від Піщанківки до Пойми.
В українському Генштабі інформацію підтвердили тільки опосередковано. У зведенні від 19 жовтня заявили, що окупанти завдали ударів, в тому числі, і по селу Піщанівка, яке вже згадувалося американськими аналітиками.
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