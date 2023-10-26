Росіяни 'спіймали' два ATACMS: з'явилися гарячі подробиці 'прильоту' по ППО РФ в Луганську

Росіяни таки перехопили високоточні снаряди, але у цій історії є важливий нюанс.

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25 жовтня під Луганськом прогриміли потужні вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Підрозділи російської протиповітряної оборони у Луганській області "перехопили" 25 жовтня дві далекобійні ракети ЗСУ ATACMS, але ціною власних засобів.

Як повідомляє Telegram ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела, дані міністра оборони Росії Сергія Шойгу про нібито збиття ATACMS російською ППО не відповідають дійсності.

Насправді ракети уразили новітні установки протиповітряної оборони противника. Йдеться, за словами джерела ВЧК-ОГПУ, про три знищені С-400.

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"Дві ракети ATACMS було знищено внаслідок прямого влучання по позиції групи ППО Збройних сил Росії в Луганській області і ціною 3 установок С-400, які там знаходяться".

Удар ATACMS по росіянах на Луганщині

Напередодні на окупованій частині Луганської області прогриміла серія потужних вибухів. Після цього особисто міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував про нібито успішне перехоплення двох ракет ATACMS.

ATACMS в Україні

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом та ін.

Незабаром з'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі у Бердянську. Окремо помітно пошкодження злітної смуги.

Зокрема, не менше п'яти гелікоптерів, серед яких можна ідентифікувати кілька Ка-52, були уражені авіабазою під Луганськом.

За повідомленнями американських ЗМІ, Байден погодився передати Україні "касетні" ракети ATACMS з обмеженим радіусом дії. Це рішення також було прийняте у зв'язку зі стурбованістю адміністрації Байдена з приводу нарощування Росією військ і техніки для осіннього наступу, зазначало Politico, яке може стати найбільшою російською кампанією за останні кілька місяців.

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